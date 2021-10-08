https://ria.ru/20211008/sboy-1753681754.html

Пользователи пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте"

Пользователи пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте" - РИА Новости, 08.10.2021

Пользователи пожаловались на сбой в работе "ВКонтакте"

Пользователи "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:12

2021-10-08T14:12

2021-10-08T14:36

общество

вконтакте

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 13.46 мск было зафиксировано 446 жалоб, 50% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 31% претензий связаны с проблемами с работой сайта, еще 19% жалуются на проблемы с подключением к серверу.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов России.Часть пользователей "ВКонтакте" может отмечать более медленную загрузку некоторых разделов соцсети, компания занимается устранением кратковременных неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе."У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" - это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211007/vkontakte-1753503574.html

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2021

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общество, вконтакте, россия