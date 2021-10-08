https://ria.ru/20211008/sallivan-1753662342.html

Песков ответил Салливану на слова об энергоресурсах как политическом оружии

Песков ответил Салливану на слова об энергоресурсах как политическом оружии - РИА Новости, 08.10.2021

Песков ответил Салливану на слова об энергоресурсах как политическом оружии

В Кремле категорически не согласны с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия использует... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:56

2021-10-08T12:56

2021-10-08T12:56

экономика

сша

дмитрий песков

россия

джейк салливан

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле категорически не согласны с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия использует энергоресурсы как оружие, это ошибочная оценка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия политического или иного нажима, даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставки, "такого не было, и такого не будет"."В свою очередь это именно США постоянно угрожают санкциями и так далее в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы. В данном случае США как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа, политического и коммерческого шантажа, мы этого никогда не делали", - подчеркнул Песков."Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам, и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах, в данном случае в природном газе", - резюмировал он.

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

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экономика, сша, дмитрий песков, россия, джейк салливан