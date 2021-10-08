Песков ответил Салливану на слова об энергоресурсах как политическом оружии
Кремль не согласен с заявлением Салливана, что Россия использует энергоресурсы как оружие
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле категорически не согласны с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия использует энергоресурсы как оружие, это ошибочная оценка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это ошибочная оценка, и это очень просто объяснить. Во-первых, сами европейцы, и на государственном уровне, признают, что Россия полностью выполняет, по верхней планке, взятые обязательства, это первое. Второе, ни для кого не секрет, и это неоднократно заявлялось на различных уровнях, в том числе на высшем, что Россия заинтересована и готова быстро обсуждать темы заключения новых контрактов, которые являются безальтернативным демпфером против таких колебаний на рынках, которые вы видим сейчас", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Салливана, что Россия использует энергоресурсы как инструмент принуждения и политическое оружие.
Он добавил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия политического или иного нажима, даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставки, "такого не было, и такого не будет".
"В свою очередь это именно США постоянно угрожают санкциями и так далее в отношении исключительно коммерческих энергетических проектов, которые могут потенциально внести огромный вклад в стабилизацию энергорынков Европы. В данном случае США как раз напрямую энергетическую тему использовали в качестве инструмента шантажа, политического и коммерческого шантажа, мы этого никогда не делали", - подчеркнул Песков.
"Россия была, есть и будет ответственной страной, которая привержена своим обязательствам, и которая готова отвечать на растущие потребности наших европейских партнеров в энергоресурсах, в данном случае в природном газе", - резюмировал он.