https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html

Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз

Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз - РИА Новости, 08.10.2021

Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз

Личный врач находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T23:59

2021-10-08T23:59

2021-10-08T23:59

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Личный врач находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.Ранее в пятницу адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов. Начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили рассказал журналистам, что политик начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.По словам Кипшидзе, "Саакашвили силен и чувствует себя хорошо". "Он очень нервничал из-за истории (с обрушением дома - ред.) в Батуми. Он продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее", - рассказал врач.Он отметил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой находится Саакашвили, и обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны."Ответы не обнадеживающие. Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок - и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия",- заявил Кипшидзе.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753720699.html

https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753586145.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии