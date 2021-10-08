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https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753720699.html
Жена Саакашвили узнала о любовнице и не пришла к нему в тюрьму
Девушка Саакашвили второй раз пришла к нему в тюрьму, жена – ни разу - РИА Новости, 08.10.2021
Жена Саакашвили узнала о любовнице и не пришла к нему в тюрьму
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько во второй раз приехала в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, с которым она состоит в отношениях... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:06
2021-10-08T18:25
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
верховная рада украины
рустави
сандра рулофс
елизавета ясько
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько во второй раз приехала в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, с которым она состоит в отношениях. При этом законная супруга Сандра Рулофс, проживающая в Грузии, ни разу его не навестила.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.Она добавила, что Саакашвили задержан незаконно, призвала бороться за его освобождение.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, рустави, сандра рулофс, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
17:06 08.10.2021 (обновлено: 18:25 08.10.2021)
 
Девушка Саакашвили второй раз пришла к нему в тюрьму, жена – ни разу

Депутат Рады Ясько второй раз пришла в тюрьму к Саакашвили, его жена Рулофс – ни разу

© REUTERS / Irakli GedenidzeЕлизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили. 8 октября 2021
Елизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze
Елизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили. 8 октября 2021
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько во второй раз приехала в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, с которым она состоит в отношениях. При этом законная супруга Сандра Рулофс, проживающая в Грузии, ни разу его не навестила.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
Михаил Саакашвили с женой Сандрой Рулофс в вагоне поезда на вокзале польского Пшемышля. 10 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:59
Жена Саакашвили отреагировала на появление новой возлюбленной мужа

"Его состояние начинает ухудшаться потому, что идет вторая неделя голодовки, он похудел более чем на 12 килограммов. Он чувствует себя по-боевому, но с его здоровьем уже проблемы", - заявила Ясько журналистам после встречи.

Она добавила, что Саакашвили задержан незаконно, призвала бороться за его освобождение.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 20:43
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВерховная Рада УкраиныРуставиСандра РулофсЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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