https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753720699.html

Жена Саакашвили узнала о любовнице и не пришла к нему в тюрьму

Девушка Саакашвили второй раз пришла к нему в тюрьму, жена – ни разу - РИА Новости, 08.10.2021

Жена Саакашвили узнала о любовнице и не пришла к нему в тюрьму

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько во второй раз приехала в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, с которым она состоит в отношениях... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:06

2021-10-08T17:06

2021-10-08T18:25

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

верховная рада украины

рустави

сандра рулофс

елизавета ясько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753737433_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_4490ea0440a4777bc2be312be91f2d73.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько во второй раз приехала в тюрьму к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, с которым она состоит в отношениях. При этом законная супруга Сандра Рулофс, проживающая в Грузии, ни разу его не навестила.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.Она добавила, что Саакашвили задержан незаконно, призвала бороться за его освобождение.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html

https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753586145.html

украина

грузия

рустави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, рустави, сандра рулофс, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии