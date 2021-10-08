13:32 08.10.2021 (обновлено: 14:24 08.10.2021)
Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили
Адвокат Басилая сообщил об ухудшении состояния Саакашвили на восьмой день голодовки
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал, как тот себя чувствует на восьмой день голодовки, которую объявил после ареста.
"Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться", — сказал Бека Басилая журналистам после встречи с Саакашвили.
По словам адвоката, его подзащитный похудел более чем на 12 килограмм.
Он подтвердил, что его подзащитный уже получил обещанный телевизор. Предполагается, что в начале следующей недели Саакашвили встретится с мамой и детьми.
Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави.
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В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.