https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753673070.html

Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили - РИА Новости, 08.10.2021

Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал, как тот себя чувствует на восьмой день голодовки, которую объявил после ареста. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:32

2021-10-08T13:32

2021-10-08T14:24

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал, как тот себя чувствует на восьмой день голодовки, которую объявил после ареста.По словам адвоката, его подзащитный похудел более чем на 12 килограмм.Он подтвердил, что его подзащитный уже получил обещанный телевизор. Предполагается, что в начале следующей недели Саакашвили встретится с мамой и детьми.Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753586145.html

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии