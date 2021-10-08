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https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753673070.html
Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили
Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили - РИА Новости, 08.10.2021
Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал, как тот себя чувствует на восьмой день голодовки, которую объявил после ареста. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:32
2021-10-08T14:24
в мире
грузия
михаил саакашвили
рустави
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал, как тот себя чувствует на восьмой день голодовки, которую объявил после ареста.По словам адвоката, его подзащитный похудел более чем на 12 килограмм.Он подтвердил, что его подзащитный уже получил обещанный телевизор. Предполагается, что в начале следующей недели Саакашвили встретится с мамой и детьми.Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753586145.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии
13:32 08.10.2021 (обновлено: 14:24 08.10.2021)
 
Адвокат заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Адвокат Басилая сообщил об ухудшении состояния Саакашвили на восьмой день голодовки

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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ТБИЛИСИ, 8 окт — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал, как тот себя чувствует на восьмой день голодовки, которую объявил после ареста.

"Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться", — сказал Бека Басилая журналистам после встречи с Саакашвили.

По словам адвоката, его подзащитный похудел более чем на 12 килограмм.
Он подтвердил, что его подзащитный уже получил обещанный телевизор. Предполагается, что в начале следующей недели Саакашвили встретится с мамой и детьми.
Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави.
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Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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