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Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США
Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США - РИА Новости, 08.10.2021
Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США
Мужчина, у которого морпехи США в Москве украли рюкзак, рассказал подробности происшествия: по его словам, вечером он пришел в бар расслабиться, отлучился, а... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T23:49
2021-10-08T23:56
происшествия
сша
москва
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, у которого морпехи США в Москве украли рюкзак, рассказал подробности происшествия: по его словам, вечером он пришел в бар расслабиться, отлучился, а вернувшись, рюкзак не нашел, следует из видео, предоставленного столичным ГУМВД.Ранее сообщалось, что троих морпехов США, административно-технических сотрудников американского посольства заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из московских баров.Мужчину зовут Дмитрий Корнилов, он - детский психолог, а история с кражей началась с того, что он пришел в столичный бар вечером "после тяжелого рабочего дня". Рюкзак он оставил под барной стойкой."Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу - рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось", - сказал Корнилов.Он отметил, что администрация бара не дала ему посмотреть камеры в заведении, представители бара сказали, что ничем не могут помочь. Из-за этого пришлось вызвать полицейских - они приехали оперативно, взяли показания, а злоумышленников начали искать. Позднее Корнилову сообщили, что их нашли. В рюкзаке были наличные, техника и документы.Пострадавший предположил, что злоумышленники не планировали похищение рюкзака.
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происшествия, сша, москва, россия
23:49 08.10.2021 (обновлено: 23:56 08.10.2021)
 
Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США

Москвич раскрыл детали кражи рюкзака, в которой обвинили сотрудников посольства США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, у которого морпехи США в Москве украли рюкзак, рассказал подробности происшествия: по его словам, вечером он пришел в бар расслабиться, отлучился, а вернувшись, рюкзак не нашел, следует из видео, предоставленного столичным ГУМВД.
Ранее сообщалось, что троих морпехов США, административно-технических сотрудников американского посольства заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из московских баров.
Мужчину зовут Дмитрий Корнилов, он - детский психолог, а история с кражей началась с того, что он пришел в столичный бар вечером "после тяжелого рабочего дня". Рюкзак он оставил под барной стойкой.
"Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу - рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось", - сказал Корнилов.
Он отметил, что администрация бара не дала ему посмотреть камеры в заведении, представители бара сказали, что ничем не могут помочь. Из-за этого пришлось вызвать полицейских - они приехали оперативно, взяли показания, а злоумышленников начали искать. Позднее Корнилову сообщили, что их нашли. В рюкзаке были наличные, техника и документы.
Пострадавший предположил, что злоумышленники не планировали похищение рюкзака.
 
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