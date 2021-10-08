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Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США

Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США - РИА Новости, 08.10.2021

Москвич рассказал о краже, в которой обвинили сотрудников посольства США

Мужчина, у которого морпехи США в Москве украли рюкзак, рассказал подробности происшествия: по его словам, вечером он пришел в бар расслабиться, отлучился, а... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T23:49

2021-10-08T23:49

2021-10-08T23:56

происшествия

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россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина, у которого морпехи США в Москве украли рюкзак, рассказал подробности происшествия: по его словам, вечером он пришел в бар расслабиться, отлучился, а вернувшись, рюкзак не нашел, следует из видео, предоставленного столичным ГУМВД.Ранее сообщалось, что троих морпехов США, административно-технических сотрудников американского посольства заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из московских баров.Мужчину зовут Дмитрий Корнилов, он - детский психолог, а история с кражей началась с того, что он пришел в столичный бар вечером "после тяжелого рабочего дня". Рюкзак он оставил под барной стойкой."Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу - рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось", - сказал Корнилов.Он отметил, что администрация бара не дала ему посмотреть камеры в заведении, представители бара сказали, что ничем не могут помочь. Из-за этого пришлось вызвать полицейских - они приехали оперативно, взяли показания, а злоумышленников начали искать. Позднее Корнилову сообщили, что их нашли. В рюкзаке были наличные, техника и документы.Пострадавший предположил, что злоумышленники не планировали похищение рюкзака.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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