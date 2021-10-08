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Костромская область
Костромская область
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В Костроме открылась "Рыбная биржа" для поддержки местных производителей
В Костроме открылась "Рыбная биржа" для поддержки местных производителей - РИА Новости, 08.10.2021
В Костроме открылась "Рыбная биржа" для поддержки местных производителей
"Рыбная биржа", которая объединит всех местных рыбозаводчиков и производителей рыбной продукции, открыта в Костроме, сообщает правительство Костромской области. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:22
2021-10-08T19:22
костромская область
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костромская область
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КОСТРОМА, 8 окт - РИА Новости. "Рыбная биржа", которая объединит всех местных рыбозаводчиков и производителей рыбной продукции, открыта в Костроме, сообщает правительство Костромской области.Проект реализуется в рамках мер по поддержке местных товаропроизводителей и продвижению региональных брендов."В Красных рядах в Костроме открылась "Рыбная биржа". Торговая площадка создана с целью кооперации рыбозаводчиков и производителей рыбной продукции и деликатесов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент на "Рыбной бирже" представлена продукция местных рыбохозяйств, в том числе чёрная икра и деликатесы.Отмечается, что в перспективе проект объединит производителей рыбной продукции со всей области и откроет дополнительные возможности для развития и туристического потенциала Костромы. Туристы смогут на одной крупной площадке познакомиться и приобрести вкусную и экологически чистую продукцию местных рыбоводческих хозяйств, говорится в сообщении.Работа по развитию производства местной продукции в регионе ведётся в соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым. В целом в области на сегодняшний день действует 38 различных мер поддержки товаропроизводителей."В рамках исполнения поручения губернатора Костромской области по продвижению наших региональных брендов, поддержке местных товаропроизводителей такой формат у нас уже не первый. До этого открыта Сырная биржа. С учетом большого потенциала области в части производства рыбной продукции, логично было открытие такого места, где наши производители смогут показать потребителям ассортимент и заодно повысить туристическую привлекательность нашего города", - приводятся слова директора регионального департамента агропромышленного комплекса Андрея Плотникова.
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экономика, кострома, костромская область, россия
19:22 08.10.2021
 
В Костроме открылась "Рыбная биржа" для поддержки местных производителей

В Костроме открылась "Рыбная биржа" для поддержки местных производителей рыбной продукции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 8 окт - РИА Новости. "Рыбная биржа", которая объединит всех местных рыбозаводчиков и производителей рыбной продукции, открыта в Костроме, сообщает правительство Костромской области.
Проект реализуется в рамках мер по поддержке местных товаропроизводителей и продвижению региональных брендов.
"В Красных рядах в Костроме открылась "Рыбная биржа". Торговая площадка создана с целью кооперации рыбозаводчиков и производителей рыбной продукции и деликатесов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент на "Рыбной бирже" представлена продукция местных рыбохозяйств, в том числе чёрная икра и деликатесы.
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Отмечается, что в перспективе проект объединит производителей рыбной продукции со всей области и откроет дополнительные возможности для развития и туристического потенциала Костромы. Туристы смогут на одной крупной площадке познакомиться и приобрести вкусную и экологически чистую продукцию местных рыбоводческих хозяйств, говорится в сообщении.
Работа по развитию производства местной продукции в регионе ведётся в соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым. В целом в области на сегодняшний день действует 38 различных мер поддержки товаропроизводителей.
"В рамках исполнения поручения губернатора Костромской области по продвижению наших региональных брендов, поддержке местных товаропроизводителей такой формат у нас уже не первый. До этого открыта Сырная биржа. С учетом большого потенциала области в части производства рыбной продукции, логично было открытие такого места, где наши производители смогут показать потребителям ассортимент и заодно повысить туристическую привлекательность нашего города", - приводятся слова директора регионального департамента агропромышленного комплекса Андрея Плотникова.
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