https://ria.ru/20211008/rubl-1753602957.html

Так ли все плохо? Спрогнозирована ситуация с рублем к Новому году

Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году - РИА Новости, 08.10.2021

Так ли все плохо? Спрогнозирована ситуация с рублем к Новому году

Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T03:16

2021-10-08T03:16

2021-10-08T03:16

экономика

рубль

brent

центральный банк рф (цб рф)

россия

анна зайцева

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.Пока для отечественной валюты складывается благоприятная ситуация, пояснила эксперт. Поддержку можно также ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании пойдет на повышение ставки до семи процентовЕще один фактор поддержки — цены на нефть. По словам эксперта, до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель."В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — отметила Зайцева.

https://ria.ru/20211004/kurs-1752917291.html

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экономика, рубль, brent, центральный банк рф (цб рф), россия, анна зайцева