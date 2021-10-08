https://ria.ru/20211008/rubl-1753602957.html
Так ли все плохо? Спрогнозирована ситуация с рублем к Новому году
Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году - РИА Новости, 08.10.2021
Так ли все плохо? Спрогнозирована ситуация с рублем к Новому году
Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:16
2021-10-08T03:16
2021-10-08T03:16
экономика
рубль
brent
центральный банк рф (цб рф)
россия
анна зайцева
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_49fb0526bff72b5f454e7d3eb0df9c08.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.Пока для отечественной валюты складывается благоприятная ситуация, пояснила эксперт. Поддержку можно также ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании пойдет на повышение ставки до семи процентовЕще один фактор поддержки — цены на нефть. По словам эксперта, до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель."В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — отметила Зайцева.
https://ria.ru/20211004/kurs-1752917291.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac5959f0e93dc7a060e3883bbf2be751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, brent, центральный банк рф (цб рф), россия, анна зайцева
Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
Аналитик Зайцева: к концу 2021 года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рублей