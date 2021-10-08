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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211008/rubl-1753602957.html
Так ли все плохо? Спрогнозирована ситуация с рублем к Новому году
Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году - РИА Новости, 08.10.2021
Так ли все плохо? Спрогнозирована ситуация с рублем к Новому году
Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:16
2021-10-08T03:16
экономика
рубль
brent
центральный банк рф (цб рф)
россия
анна зайцева
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.Пока для отечественной валюты складывается благоприятная ситуация, пояснила эксперт. Поддержку можно также ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании пойдет на повышение ставки до семи процентовЕще один фактор поддержки — цены на нефть. По словам эксперта, до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель."В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — отметила Зайцева.
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экономика, рубль, brent, центральный банк рф (цб рф), россия, анна зайцева
03:16 08.10.2021
 
Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году

Аналитик Зайцева: к концу 2021 года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Рубль до конца года может подешеветь до 74 за доллар, а может и укрепиться до 71,5 за доллар, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.
Пока для отечественной валюты складывается благоприятная ситуация, пояснила эксперт. Поддержку можно также ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании пойдет на повышение ставки до семи процентов
Еще один фактор поддержки — цены на нефть. По словам эксперта, до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель.
"В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне", — отметила Зайцева.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 03:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвала причины занижения курса рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльBrentЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияАнна Зайцева
 
 
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