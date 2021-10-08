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Росстат сообщил о росте смертности в августе
Росстат сообщил о росте смертности в августе - РИА Новости, 08.10.2021
Росстат сообщил о росте смертности в августе
Уровень смертности в августе в годовом выражении вырос на 32,5%, а рождаемость снизилась на 1%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:15
2021-10-08T21:58
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уровень смертности в августе в годовом выражении вырос на 32,5%, а рождаемость снизилась на 1%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные.Так, в августе в России скончались 208 237 человек (в этом же месяце годом ранее эта цифра составила 157 181 человек), в январе-августе - более 1,52 миллиона человек, что на 18,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 миллиона человек).Рождаемость в прошлом месяце уменьшилась на один процент в годовом выражении: в этом году в последнем летнем месяце родились 125 357 детей. В 2020 году младенцев было 126 645.За январь-август 2021 года в России родились 928 184 человека - это на 1,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года, когда этот показатель достиг 938,3 тысячи человек.Таким образом, естественная убыль населения за восемь месяцев составила 595 362 человека (против 346 904 человек за аналогичный период 2020 года).
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федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия
19:15 08.10.2021 (обновлено: 21:58 08.10.2021)
 
Росстат сообщил о росте смертности в августе

Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 в августе

© РИА Новости / Ксения СидороваЗдание Центросоюза (Наркомлегпрома) – Мясницкая улица, 39
Здание Центросоюза (Наркомлегпрома) – Мясницкая улица, 39 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Ксения Сидорова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уровень смертности в августе в годовом выражении вырос на 32,5%, а рождаемость снизилась на 1%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные.
Так, в августе в России скончались 208 237 человек (в этом же месяце годом ранее эта цифра составила 157 181 человек), в январе-августе - более 1,52 миллиона человек, что на 18,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 миллиона человек).
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Рождаемость в прошлом месяце уменьшилась на один процент в годовом выражении: в этом году в последнем летнем месяце родились 125 357 детей. В 2020 году младенцев было 126 645.
За январь-август 2021 года в России родились 928 184 человека - это на 1,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года, когда этот показатель достиг 938,3 тысячи человек.
Таким образом, естественная убыль населения за восемь месяцев составила 595 362 человека (против 346 904 человек за аналогичный период 2020 года).
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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