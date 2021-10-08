https://ria.ru/20211008/rosstat-1753747989.html

Росстат сообщил о росте смертности в августе

Росстат сообщил о росте смертности в августе - РИА Новости, 08.10.2021

Росстат сообщил о росте смертности в августе

Уровень смертности в августе в годовом выражении вырос на 32,5%, а рождаемость снизилась на 1%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:15

2021-10-08T19:15

2021-10-08T21:58

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/57/397775779_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_57bfef7b4fd7c43e7abe5d49773c59d3.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уровень смертности в августе в годовом выражении вырос на 32,5%, а рождаемость снизилась на 1%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные.Так, в августе в России скончались 208 237 человек (в этом же месяце годом ранее эта цифра составила 157 181 человек), в январе-августе - более 1,52 миллиона человек, что на 18,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 миллиона человек).Рождаемость в прошлом месяце уменьшилась на один процент в годовом выражении: в этом году в последнем летнем месяце родились 125 357 детей. В 2020 году младенцев было 126 645.За январь-август 2021 года в России родились 928 184 человека - это на 1,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года, когда этот показатель достиг 938,3 тысячи человек.Таким образом, естественная убыль населения за восемь месяцев составила 595 362 человека (против 346 904 человек за аналогичный период 2020 года).

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия