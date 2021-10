Биография Марии Рессы

https://ria.ru/20211008/ressa-1753688568.html

Американо-филиппинская журналистка Мария Ресса (Maria Ressa) родилась 2 октября 1963 года в Маниле (Филиппины). РИА Новости, 08.10.2021

Американо-филиппинская журналистка Мария Ресса (Maria Ressa) родилась 2 октября 1963 года в Маниле (Филиппины). Ее отец умер, когда девочки исполнился год. После его смерти мать переехала в США, а Мария Ресса вместе с младшей сестрой осталась на Филиппинах в семье отца. В декабре 1973 года дети переехали в США в семью матери на постоянное место жительства.Мария Ресса получила степень бакалавра по английскому языку в Принстонском университете. В 1986 году, благодаря гранту Фулбрайта, училась в аспирантуре Филиппинского университета.В 1987-1991 годах преподавала в Колледже массовых коммуникаций Филиппинского университета. В 1986-1987 годах Ресса руководила двумя ежедневными выпусками новостей на правительственном телеканале PTV 4.В 1987 году Ресса стала одним из основателей независимой продюсерской компании Probe. В 1988 году перешла на работу в CNN, где возглавила бюро в Маниле (Филиппины).В 1995 году стала руководителем бюро CNN в Джакарте (Индонезия). Ведущий журналист в Азии, специализирующийся на расследовании террористических сетей. В 2005 году она стала старшим вице-президентом новостной группы ABS-CBN, течение шести лет возглавляла крупнейшую новостную компанию на Филиппинах.В 2012 году Ресса стала соучредителем онлайн-платформы Rappler.com, одной из ведущих новостных онлайн-ресурсов на Филиппинах.Ресса является генеральным директором и президентом платформы Rappler.С момента запуска веб-сайт был объектом недовольства со стороны правительства Филиппин из-за освещения ряда тем (разоблачение жестокости полиции, нарушение прав человека, злоупотребления властью). В 2017 году президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что изданием владеют американцы, которые диктуют его редакционную политику. На Марию Рессу и на сам Rappler было заведено 11 уголовных дел. Ее лично обвиняли в неуплате налогов, клевете, нарушении закона об иностранных владельцах и распространении клеветы в интернете. Официальный судебный иск о закрытии издания находится на рассмотрении, но Rappler продолжает функционировать. Мария Ресса – автор книг "Семена террора: рассказ очевидца новейшего операционного центра Аль-Каиды* в Юго-Восточной Азии" (Seeds of Terror: An Eyewitness Account of al-Qaeda’s* Newest Center of Operations in Southeast Asia) и "От Бен Ладена до Facebook: 10 дней похищений, 10 лет терроризма" (From Bin Laden to Facebook: 10 Days of Abduction, 10 Years of Terrorism). Мария Ресса была удостоена многочисленных наград.В 2018 году она получила премию Всемирной ассоциации газет "Золотое перо свободы". В этом же году отмечена Премией Гвен Ифилл. Она была названа человеком года по версии журнала Time 2018 года, вошла в список 100 самых влиятельных людей 2019 года, а также была названа одной из самых влиятельных женщин века по версии журнала Time. Ресса также входила в рейтинг BBC 2019 года "100 женщин", посвященный вдохновляющим и влиятельным женщинам мира, и в "50 лучших мыслителей мира" по версии журнала Prospect. В 2020 году получила Премию свободы прессы Джона Обушона Национального пресс-клуба США, премию "Самый стойкий журналист" от Free Press Unlimited, шведскую Премию Тухольского, американскую Премию четырех свобод и др.8 октября 2021 года Мария Ресса совместно с российским журналистом Дмитрием Муратовым была удостоена Нобелевской премии мира "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".*Террористическая организация, запрещенная в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

