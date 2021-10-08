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Альфа-банк объяснил рекламу с "жиробасами"

Альфа-банк объяснил рекламу с "жиробасами" - РИА Новости, 08.10.2021

Альфа-банк объяснил рекламу с "жиробасами"

Альфа-банк назвал ошибкой свой рекламный пост, где назвал людей с избыточным весом "жиробасами", и удалил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:30

2021-10-08T14:30

2021-10-08T14:30

технологии

альфа-банк

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Альфа-банк назвал ошибкой свой рекламный пост, где назвал людей с избыточным весом "жиробасами", и удалил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее банк анонсировал шоу на YouTube "Весогонка", участникам которого было предложено заключить пари, кто сбросит больше килограммов за полтора месяца. Победитель получит миллион рублей, а проигравший - пожизненное клеймо "жиробас", указывалось в рекламе."Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем", - сообщили в Альфа-банке.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, альфа-банк