https://ria.ru/20211008/registratsiya-1753628033.html
Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих
Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих - РИА Новости, 08.10.2021
Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих
Полицейские нашли "резиновую" квартиру в новой Москве, в пустовавшем помещении были зарегистрированы более 550 россиян из южных регионов, сообщила официальный... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:35
2021-10-08T10:35
2021-10-08T10:35
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
новая москва
жилье
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Полицейские нашли "резиновую" квартиру в новой Москве, в пустовавшем помещении были зарегистрированы более 550 россиян из южных регионов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку. Предварительно установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в поселке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России. Фактически же это помещение пустовало. Даже сама "предприимчивая" женщина проживала в другом месте", - сказала Волк.По данному факту заведено уголовное дело о фиктивной регистрации, женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20201007/kvartiry-1578615270.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, новая москва, жилье, россия
Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих
Полицейские нашли в Новой Москве квартиру, в которой были зарегистрированы 562 приезжих