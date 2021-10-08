https://ria.ru/20211008/registratsiya-1753628033.html

Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих

Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих - РИА Новости, 08.10.2021

Москвичка зарегистрировала в квартире более 550 приезжих

Полицейские нашли "резиновую" квартиру в новой Москве, в пустовавшем помещении были зарегистрированы более 550 россиян из южных регионов, сообщила официальный... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:35

2021-10-08T10:35

2021-10-08T10:35

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

новая москва

жилье

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Полицейские нашли "резиновую" квартиру в новой Москве, в пустовавшем помещении были зарегистрированы более 550 россиян из южных регионов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку. Предварительно установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в поселке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России. Фактически же это помещение пустовало. Даже сама "предприимчивая" женщина проживала в другом месте", - сказала Волк.По данному факту заведено уголовное дело о фиктивной регистрации, женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20201007/kvartiry-1578615270.html

новая москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, новая москва, жилье, россия