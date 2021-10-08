https://ria.ru/20211008/rebenok-1753664191.html

В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна

В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна - РИА Новости, 08.10.2021

В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна

Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:04

2021-10-08T13:04

2021-10-08T13:04

происшествия

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило региональное надзорное ведомство.Ранее на YouTube появилось видео, на котором девушка кормит из бутылочки младенца, а потом говорит, что у нее не хватает нервов, и если ребенок еще раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого за кадром слышен плач ребенка."По поручению прокурора республики надзорным ведомством организована проверка требований федерального законодательства по публикации в социальных сетях медицинского работника "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", которая угрожала выкинуть в окно чужого ребенка", - говорится в сообщении.Прокуратура проверит организацию работы указанного учреждения в части порядка оказания медпомощи, а также исполнение трудового законодательства. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального минздрава."Предварительно установлено, что медицинский работник с перинатального центра уволена. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752541176.html

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика калмыкия