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В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна
В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна - РИА Новости, 08.10.2021
В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна
Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:04
2021-10-08T13:04
происшествия
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило региональное надзорное ведомство.Ранее на YouTube появилось видео, на котором девушка кормит из бутылочки младенца, а потом говорит, что у нее не хватает нервов, и если ребенок еще раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого за кадром слышен плач ребенка."По поручению прокурора республики надзорным ведомством организована проверка требований федерального законодательства по публикации в социальных сетях медицинского работника "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", которая угрожала выкинуть в окно чужого ребенка", - говорится в сообщении.Прокуратура проверит организацию работы указанного учреждения в части порядка оказания медпомощи, а также исполнение трудового законодательства. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального минздрава."Предварительно установлено, что медицинский работник с перинатального центра уволена. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - добавляет ведомство.
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происшествия, республика калмыкия
13:04 08.10.2021
 
В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна

Прокуратура Калмыкии заинтересовались медсестрой, грозившейся выкинуть ребенка из окна

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПодготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило региональное надзорное ведомство.
Ранее на YouTube появилось видео, на котором девушка кормит из бутылочки младенца, а потом говорит, что у нее не хватает нервов, и если ребенок еще раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого за кадром слышен плач ребенка.
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"По поручению прокурора республики надзорным ведомством организована проверка требований федерального законодательства по публикации в социальных сетях медицинского работника "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", которая угрожала выкинуть в окно чужого ребенка", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит организацию работы указанного учреждения в части порядка оказания медпомощи, а также исполнение трудового законодательства. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального минздрава.
"Предварительно установлено, что медицинский работник с перинатального центра уволена. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - добавляет ведомство.
 
ПроисшествияРеспублика Калмыкия
 
 
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