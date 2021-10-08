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В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна
В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна - РИА Новости, 08.10.2021
В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна
Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:04
2021-10-08T13:04
2021-10-08T13:04
происшествия
республика калмыкия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Калмыкии организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило региональное надзорное ведомство.Ранее на YouTube появилось видео, на котором девушка кормит из бутылочки младенца, а потом говорит, что у нее не хватает нервов, и если ребенок еще раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого за кадром слышен плач ребенка."По поручению прокурора республики надзорным ведомством организована проверка требований федерального законодательства по публикации в социальных сетях медицинского работника "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", которая угрожала выкинуть в окно чужого ребенка", - говорится в сообщении.Прокуратура проверит организацию работы указанного учреждения в части порядка оказания медпомощи, а также исполнение трудового законодательства. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального минздрава."Предварительно установлено, что медицинский работник с перинатального центра уволена. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - добавляет ведомство.
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происшествия, республика калмыкия
В Калмыкии проверят данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка из окна
Прокуратура Калмыкии заинтересовались медсестрой, грозившейся выкинуть ребенка из окна
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости.
Прокуратура Калмыкии
организовала проверку информации о том, что сотрудница перинатального центра грозилась выкинуть чужого ребенка из окна, сообщило региональное надзорное ведомство.
Ранее на YouTube появилось видео, на котором девушка кормит из бутылочки младенца, а потом говорит, что у нее не хватает нервов, и если ребенок еще раз заплачет, она его выкинет в окно. После этого за кадром слышен плач ребенка.
"По поручению прокурора республики надзорным ведомством организована проверка требований федерального законодательства по публикации в социальных сетях медицинского работника "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", которая угрожала выкинуть в окно чужого ребенка", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит организацию работы указанного учреждения в части порядка оказания медпомощи, а также исполнение трудового законодательства. Кроме того, в рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального минздрава.
"Предварительно установлено, что медицинский работник с перинатального центра уволена. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - добавляет ведомство.