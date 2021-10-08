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В Кремле заявили о заинтересованности в размораживании отношений с ЕС
В Кремле заявили о заинтересованности в размораживании отношений с ЕС - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле заявили о заинтересованности в размораживании отношений с ЕС
Россия с трудом воспринимает биполярные заявления Евросоюза в свой адрес, но заинтересована в размораживании отношений с Брюсселем, с которым у нее много общих... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:54
2021-10-08T12:54
2021-10-08T12:55
в мире
дмитрий песков
евросоюз
брюссель
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия с трудом воспринимает биполярные заявления Евросоюза в свой адрес, но заинтересована в размораживании отношений с Брюсселем, с которым у нее много общих тем для диалога, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российский принцип в отношении Брюсселя достаточно прост – мы заинтересованы в размораживании этих отношений. Мы не были инициатором свертывания работы и мы заинтересованы в размораживании, мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения. Мы иногда с трудом воспринимаем такие биполярные формулировки, где одновременно идет речь и о сдерживании и о выстраивании диалога. Потому что в данном случае у нас эта биполярность отсутствует. Мы хотим возродить наши отношения с Брюсселем и в этом заинтересованы", - подчеркнул Песков.
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в мире, дмитрий песков, евросоюз, брюссель, россия
12:54 08.10.2021 (обновлено: 12:55 08.10.2021)
В Кремле заявили о заинтересованности в размораживании отношений с ЕС
Песков заявили о заинтересованности России в размораживании отношений с Евросоюзом