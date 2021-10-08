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https://ria.ru/20211008/rakova-1753771345.html
В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой
В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой - РИА Новости, 08.10.2021
В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой
Арестованная бывшая замминистра просвещения Марина Ракова несколько часов находилась в камере ИВС с ранее судимой женщиной, которая демонстрировала ей приемы... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T23:20
2021-10-08T23:29
происшествия
ева меркачева
россия
марина ракова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Арестованная бывшая замминистра просвещения Марина Ракова несколько часов находилась в камере ИВС с ранее судимой женщиной, которая демонстрировала ей приемы ближнего боя, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева.По закону, прибывшие впервые заключённые не могут быть помещены в камеру с ранее судимыми гражданами."Экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в ИВС на Петровке, 38 в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь – воды. Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом", - написала правозащитница в Facebook.Кроме того, Меркачева рассказала РИА Новости, что Ракова после освобождения планирует написать книгу о необходимых изменениях в местах принудительного содержания.Также Ракова в беседе с правозащитниками выразила обеспокоенность тем, что ее маленький ребенок остался с пожилыми родителями. По ее словам - им будет тяжело.Дело расследует ГУ МВД России.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.После того как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Затем был задержан ее муж Артур Стеценко, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, когда Ракова работала генеральным директором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Суд арестовал его на два месяца.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
https://ria.ru/20211007/rakova-1753594124.html
https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html
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происшествия, ева меркачева, россия, марина ракова
23:20 08.10.2021 (обновлено: 23:29 08.10.2021)
 
В ОНК заявили, что Ракова пробыла в камере ИВС с ранее судимой

ОНК: экс-замминистра просвещения Ракова несколько часов пробыла в камере ИВС с ранее судимой

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Арестованная бывшая замминистра просвещения Марина Ракова несколько часов находилась в камере ИВС с ранее судимой женщиной, которая демонстрировала ей приемы ближнего боя, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева.
По закону, прибывшие впервые заключённые не могут быть помещены в камеру с ранее судимыми гражданами.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:07
Экс-замминистра Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года"
"Экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в ИВС на Петровке, 38 в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь – воды. Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом", - написала правозащитница в Facebook.
Кроме того, Меркачева рассказала РИА Новости, что Ракова после освобождения планирует написать книгу о необходимых изменениях в местах принудительного содержания.
Также Ракова в беседе с правозащитниками выразила обеспокоенность тем, что ее маленький ребенок остался с пожилыми родителями. По ее словам - им будет тяжело.
Дело расследует ГУ МВД России.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.
После того как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Затем был задержан ее муж Артур Стеценко, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, когда Ракова работала генеральным директором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты получил свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях. Суд арестовал его на два месяца.
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
6 октября, 17:46
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
 
ПроисшествияЕва МеркачеваРоссияМарина Ракова
 
 
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