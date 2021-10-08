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Украина создаст ракету для вывода грузов на орбиту
Украина создаст ракету для вывода грузов на орбиту - РИА Новости, 08.10.2021
Украина создаст ракету для вывода грузов на орбиту
Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм, все ее компоненты РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:27
2021-10-08T13:18
в мире
украина
космос - риа наука
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм, все ее компоненты будут отечественного производства, заявил глава агентства Владимир Тафтай.По его словам, создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная рада Украины."Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование… Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине… и двигатели, в том числе", - сказал Тафтай в интервью изданию РБК-Украина.По его словам, Украина полностью откажется от российских двигателей для ракет, работает над созданием собственного двигателя для легкой ракеты. "Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект (по созданию своего двигателя для легкой ракеты - ред). Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь", - сообщил Тафтай.По его словам, в проекте государственной космической программы на ее реализацию заложены 4,8 миллиарда гривен (около 180 миллионов долларов)."По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 килограмм. Это именно та ракета, которая будет интересна нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран", - сказал Тафтай.Глава агентства рассказал, что также планируется построить отдельную платформу для запуска этой ракеты."В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу изготовят в Херсоне", - рассказал Тафтай.
https://ria.ru/20210911/proval-1749620630.html
https://ria.ru/20210806/kosmos-1744730383.html
https://ria.ru/20210721/kosmos-1742190878.html
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в мире, украина, космос - риа наука
12:27 08.10.2021 (обновлено: 13:18 08.10.2021)
 
Украина создаст ракету для вывода грузов на орбиту

Украина планирует создать ракету легкого класса для вывода грузов на орбиту

© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© NASA / Andrew Morgan
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм, все ее компоненты будут отечественного производства, заявил глава агентства Владимир Тафтай.
По его словам, создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная рада Украины.
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"Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование… Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине… и двигатели, в том числе", - сказал Тафтай в интервью изданию РБК-Украина.
По его словам, Украина полностью откажется от российских двигателей для ракет, работает над созданием собственного двигателя для легкой ракеты. "Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект (по созданию своего двигателя для легкой ракеты - ред). Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь", - сообщил Тафтай.
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По его словам, в проекте государственной космической программы на ее реализацию заложены 4,8 миллиарда гривен (около 180 миллионов долларов).
"По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 килограмм. Это именно та ракета, которая будет интересна нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран", - сказал Тафтай.
Глава агентства рассказал, что также планируется построить отдельную платформу для запуска этой ракеты.
"В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу изготовят в Херсоне", - рассказал Тафтай.
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