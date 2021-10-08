https://ria.ru/20211008/rada-1753660056.html

Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде

Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде - РИА Новости, 08.10.2021

Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде

Депутат Верховной рады Украины от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая больше всего общалась с умершим депутатом Антоном Поляковым, потеряла... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:50

2021-10-08T12:50

2021-10-08T12:50

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верховная рада украины

партия "слуга народа"

смерть депутата верховной рады полякова

антон поляков (депутат рады)

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая больше всего общалась с умершим депутатом Антоном Поляковым, потеряла сознание в здании парламента, ее забрали в больницу, сообщил в пятницу парламентарий Дмитрий Лубинец.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца."Анна сидит (в сессионном зале Рады – ред.) рядом с Антоном. Они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб", - цитирует депутата агентство УНИАН.Он сообщил, что Скороход, находясь в помещении комитетов парламента, потеряла сознание, ей вызвали скорую. "В настоящее время она находится в больнице", - добавил Лубинец.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

https://ria.ru/20211008/polyakov-1753626907.html

https://ria.ru/20211008/polyakov-1753622031.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, партия "слуга народа", смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)