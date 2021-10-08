Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/rada-1753660056.html
Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде
Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде - РИА Новости, 08.10.2021
Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде
Депутат Верховной рады Украины от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая больше всего общалась с умершим депутатом Антоном Поляковым, потеряла... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:50
2021-10-08T12:50
в мире
украина
киев
верховная рада украины
партия "слуга народа"
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285665_0:180:867:667_1920x0_80_0_0_aad32c63f978e2921dbf6047f7818c41.jpg
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая больше всего общалась с умершим депутатом Антоном Поляковым, потеряла сознание в здании парламента, ее забрали в больницу, сообщил в пятницу парламентарий Дмитрий Лубинец.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца."Анна сидит (в сессионном зале Рады – ред.) рядом с Антоном. Они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб", - цитирует депутата агентство УНИАН.Он сообщил, что Скороход, находясь в помещении комитетов парламента, потеряла сознание, ей вызвали скорую. "В настоящее время она находится в больнице", - добавил Лубинец.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
https://ria.ru/20211008/polyakov-1753626907.html
https://ria.ru/20211008/polyakov-1753622031.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569285665_0:99:867:749_1920x0_80_0_0_3d083a84aab39187d14853b31110b5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, верховная рада украины, партия "слуга народа", смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
12:50 08.10.2021
 
Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде

Депутат Скороход, больше всего общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде

© Фото : Верховна Рада УкраїниДепутат Верховной Рады Украины Анна Скороход
Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Верховна Рада України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая больше всего общалась с умершим депутатом Антоном Поляковым, потеряла сознание в здании парламента, ее забрали в больницу, сообщил в пятницу парламентарий Дмитрий Лубинец.
Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 10:29
Названа причина смерти депутата Рады Полякова
"Анна сидит (в сессионном зале Рады – ред.) рядом с Антоном. Они больше всего общались. Я думаю, что это ее реакция на то, что он погиб", - цитирует депутата агентство УНИАН.
Он сообщил, что Скороход, находясь в помещении комитетов парламента, потеряла сознание, ей вызвали скорую. "В настоящее время она находится в больнице", - добавил Лубинец.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 10:03
Генпрокурор Украины прокомментировала смерть депутата Рады Полякова
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Смерть депутата Верховной Рады ПоляковаАнтон Поляков (депутат Рады)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния