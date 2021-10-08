https://ria.ru/20211008/qr-kod-1753730330.html

В Вологодской области отложили введение QR-кодов

В Вологодской области отложили введение QR-кодов - РИА Новости, 08.10.2021

В Вологодской области отложили введение QR-кодов

Правительство Вологодской области приняло решение отложить введение QR-кодов о вакцинации до 1 ноября, сообщил во время прямого эфира губернатор региона Олег... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:48

2021-10-08T17:48

2021-10-08T17:48

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олег кувшинников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Правительство Вологодской области приняло решение отложить введение QR-кодов о вакцинации до 1 ноября, сообщил во время прямого эфира губернатор региона Олег Кувшинников."Ко мне обратилось несколько общественных организаций и предприятий по отсрочке введения системы QR-кодов о вакцинации в связи с отсутствием оборудования по считыванию QR-кодов. Я это поддерживаю, и пока не будет приобретено и протестировано оборудование, предлагаю отложить введение обязательных кодов в развлекательных общественных, муниципальных учреждения, спорта, культуры и досуга до 1 ноября этого года", - сказал Кувшинников.По его словам, перенос срока на 1 ноября даст возможность бизнесу подготовиться, оценить риски, а жителям пройти полный курс вакцинации.Кроме того, с 6 октября допуск во все медучреждения области возможен только по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата переболевшего и отрицательного теста.Глава региона отметил, что эти требования действительны для оказания плановой помощи, но они не распространяются на детские поликлиники, экстренную медпомощь, дневные и круглосуточные профильные стационары.

https://ria.ru/20211008/lokdaun-1753698287.html

вологодская область

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