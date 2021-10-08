https://ria.ru/20211008/putin-1753673854.html

Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина

Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ снижаются. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:34

2021-10-08T13:34

2021-10-08T14:10

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ снижаются.Ранее на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса он заявил, что компания "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе."Пусть слушают почаще (выступления Путина)", - пошутил Лавров в ответ на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна, который сказал, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%."Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо", - добавил он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии."Северный поток 2" - трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753603767.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753519897.html

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

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в мире, европа, владимир путин, сергей лавров, сша, евросоюз, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия