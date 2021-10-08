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В Кремле рассказали, как Путин провел день рождения
В Кремле рассказали, как Путин провел день рождения - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле рассказали, как Путин провел день рождения
Президент РФ Владимир Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а так же региональных проблем, заявил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:36
2021-10-08T12:36
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а так же региональных проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 7 октября отметил 69-й день рождения."Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах. Конечно же и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как прошел день рождения президента.Он также уточнил, что в рабочем режиме прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза, но и там звучали поздравления в адрес президента."Что касается вечера - это личное пространство президента. Конечно же его поздравляли родные и близкие", - добавил Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:36 08.10.2021
 
В Кремле рассказали, как Путин провел день рождения

Песков: Путин провел день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а так же региональных проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин 7 октября отметил 69-й день рождения.
"Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах. Конечно же и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как прошел день рождения президента.
Он также уточнил, что в рабочем режиме прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза, но и там звучали поздравления в адрес президента.
"Что касается вечера - это личное пространство президента. Конечно же его поздравляли родные и близкие", - добавил Песков.
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