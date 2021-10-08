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Туризм
https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753685712.html
Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год
Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год - РИА Новости, 08.10.2021
Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год
Российские туристы чаще всего на новогодние каникулы бронируют авиабилеты на отечественные горнолыжные курорты, а также готовятся к зимнему отдыху, покупая... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:14
2021-10-08T18:14
туризм
новости - туризм
туризм
россия
куда поехать в выходные
грузия
сочи
кировск
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские туристы чаще всего на новогодние каникулы бронируют авиабилеты на отечественные горнолыжные курорты, а также готовятся к зимнему отдыху, покупая санки и снегоходы, сообщает Aviasales со ссылкой на совместное исследование компании и "AliExpress Россия"."Самое востребованное направление — Кавказ. Девять процентов авиабилетов от всех бронирований на это время. На втором месте курорты Сочи, их доля — восемь процентов", — сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.Четыре процента путешественников бронируют авиабилеты на Урал, два процента — на Кольский полуостров (в Мурманск и Кировск), один процент — на Байкал. Из зарубежных стран, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия и Болгария, но их доля — около одного процента от общего числа броней.Отправиться на отечественные горнолыжные курорты на новогодние праздники можно в среднем за 7,5 тысячи рублей, в другие страны — за 21 тысячу. "Россияне планируют отдыхать там семь дней, что на три дня меньше, чем за границей. Путешественники покупают авиабилеты обычно за три месяца", — добавили в компании.Интерес к горнолыжному отдыху подтверждают и данные AliExpress Россия. В сентябре интерес к товарам для зимнего спорта вырос в два раза. Эксперты объясняют это смещением спроса — туристы хотят заранее спланировать зимний досуг и ждут раннего похолодания."Пользователи стали в восемь раз чаще покупать санки и снегоходы. Аналитики связали эти тенденции с популярностью зимних видов отдыха. Чаще всего россияне приобретают санки с ручками. Особой популярностью пользуются тюбинги — специальные надувные круги для катания по снегу. За них россияне готовы отдать от 400 до 3,8 тысячи рублей", — говорится в сообщении.Другая популярная категория — товары для катания на лыжах и сноуборде. В два раза вырос спрос и на аксессуары для зимних видов спорта, например, балаклавы, хоккейная амуниция.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
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новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, грузия, сочи, кировск, мурманск, кольский полуостров, байкал, урал, кавказ, куда поехать, куда можно лететь, новый год
18:14 08.10.2021
 
Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год

Кавказ и Сочи стали главными направлениями для горнолыжного отдыха в новогодние каникулы

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОткрытие горнолыжного сезона на курорте "Красная Поляна"
Открытие горнолыжного сезона на курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские туристы чаще всего на новогодние каникулы бронируют авиабилеты на отечественные горнолыжные курорты, а также готовятся к зимнему отдыху, покупая санки и снегоходы, сообщает Aviasales со ссылкой на совместное исследование компании и "AliExpress Россия".
"Самое востребованное направление — Кавказ. Девять процентов авиабилетов от всех бронирований на это время. На втором месте курорты Сочи, их доля — восемь процентов", — сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.
Четыре процента путешественников бронируют авиабилеты на Урал, два процента — на Кольский полуостров (в Мурманск и Кировск), один процент — на Байкал.
Из зарубежных стран, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия и Болгария, но их доля — около одного процента от общего числа броней.
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Отправиться на отечественные горнолыжные курорты на новогодние праздники можно в среднем за 7,5 тысячи рублей, в другие страны — за 21 тысячу. "Россияне планируют отдыхать там семь дней, что на три дня меньше, чем за границей. Путешественники покупают авиабилеты обычно за три месяца", — добавили в компании.
Интерес к горнолыжному отдыху подтверждают и данные AliExpress Россия. В сентябре интерес к товарам для зимнего спорта вырос в два раза. Эксперты объясняют это смещением спроса — туристы хотят заранее спланировать зимний досуг и ждут раннего похолодания.
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"Пользователи стали в восемь раз чаще покупать санки и снегоходы. Аналитики связали эти тенденции с популярностью зимних видов отдыха. Чаще всего россияне приобретают санки с ручками. Особой популярностью пользуются тюбинги — специальные надувные круги для катания по снегу. За них россияне готовы отдать от 400 до 3,8 тысячи рублей", — говорится в сообщении.
Другая популярная категория — товары для катания на лыжах и сноуборде. В два раза вырос спрос и на аксессуары для зимних видов спорта, например, балаклавы, хоккейная амуниция.
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