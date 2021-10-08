https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753685712.html

Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год

Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год - РИА Новости, 08.10.2021

Названы самые востребованные маршруты для горнолыжного отдыха на Новый год

Российские туристы чаще всего на новогодние каникулы бронируют авиабилеты на отечественные горнолыжные курорты, а также готовятся к зимнему отдыху, покупая... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T18:14

2021-10-08T18:14

2021-10-08T18:14

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские туристы чаще всего на новогодние каникулы бронируют авиабилеты на отечественные горнолыжные курорты, а также готовятся к зимнему отдыху, покупая санки и снегоходы, сообщает Aviasales со ссылкой на совместное исследование компании и "AliExpress Россия"."Самое востребованное направление — Кавказ. Девять процентов авиабилетов от всех бронирований на это время. На втором месте курорты Сочи, их доля — восемь процентов", — сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.Четыре процента путешественников бронируют авиабилеты на Урал, два процента — на Кольский полуостров (в Мурманск и Кировск), один процент — на Байкал. Из зарубежных стран, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия и Болгария, но их доля — около одного процента от общего числа броней.Отправиться на отечественные горнолыжные курорты на новогодние праздники можно в среднем за 7,5 тысячи рублей, в другие страны — за 21 тысячу. "Россияне планируют отдыхать там семь дней, что на три дня меньше, чем за границей. Путешественники покупают авиабилеты обычно за три месяца", — добавили в компании.Интерес к горнолыжному отдыху подтверждают и данные AliExpress Россия. В сентябре интерес к товарам для зимнего спорта вырос в два раза. Эксперты объясняют это смещением спроса — туристы хотят заранее спланировать зимний досуг и ждут раннего похолодания."Пользователи стали в восемь раз чаще покупать санки и снегоходы. Аналитики связали эти тенденции с популярностью зимних видов отдыха. Чаще всего россияне приобретают санки с ручками. Особой популярностью пользуются тюбинги — специальные надувные круги для катания по снегу. За них россияне готовы отдать от 400 до 3,8 тысячи рублей", — говорится в сообщении.Другая популярная категория — товары для катания на лыжах и сноуборде. В два раза вырос спрос и на аксессуары для зимних видов спорта, например, балаклавы, хоккейная амуниция.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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