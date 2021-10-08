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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753616194.html
Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей
Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей - РИА Новости, 08.10.2021
Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей
Эксперты выяснили, как программа кешбэка влияет на средний чек при бронировании гостиниц, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:17
2021-10-08T10:17
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
отели
гостиницы
туризм
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, как программа кешбэка влияет на средний чек при бронировании гостиниц, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты сервиса проанализировали, сколько готовы были платить туристы при заказе отелей по акции Ростуризма, действующей с августа 2020 года, и как при этом менялась длительность проживания в местах размещения.Оказалось, что при оплате жилья для поездок в 2020 году средний чек вырос до 17,9 тысячи рублей, а сейчас достиг 24 тысяч рублей. Это в два-три раза больше, чем по бронированиям в те же даты вне акции ранее.В то же время путешественники стали проводить в гостиницах больше ночей. Например, для поездок в октябре-декабре этого года гости бронировали номера в среднем на четыре ночи. Это в два раза больше, чем до акции Ростуризма.Кроме того, путешественники стали выбирать более дорогие варианты проживания. В период с ноября по январь средняя стоимость ночи в рамках программы кешбэка была на 53 процента выше, чем по заказам в аналогичные даты вне акции. В период с марта по июнь она выросла на 59 процентов, а на осень и декабрь — на 75 процентов.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, отели, гостиницы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, экономика, зарина догузова, туристы
10:17 08.10.2021
 
Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей

Яндекс.Путешествия объяснили, как программа кешбэка изменила чек на бронирование гостиниц

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, как программа кешбэка влияет на средний чек при бронировании гостиниц, сообщает Яндекс.Путешествия.
Специалисты сервиса проанализировали, сколько готовы были платить туристы при заказе отелей по акции Ростуризма, действующей с августа 2020 года, и как при этом менялась длительность проживания в местах размещения.
Оказалось, что при оплате жилья для поездок в 2020 году средний чек вырос до 17,9 тысячи рублей, а сейчас достиг 24 тысяч рублей. Это в два-три раза больше, чем по бронированиям в те же даты вне акции ранее.
В то же время путешественники стали проводить в гостиницах больше ночей. Например, для поездок в октябре-декабре этого года гости бронировали номера в среднем на четыре ночи. Это в два раза больше, чем до акции Ростуризма.
Кроме того, путешественники стали выбирать более дорогие варианты проживания. В период с ноября по январь средняя стоимость ночи в рамках программы кешбэка была на 53 процента выше, чем по заказам в аналогичные даты вне акции. В период с марта по июнь она выросла на 59 процентов, а на осень и декабрь — на 75 процентов.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмОтелиГостиницыТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьЭкономикаЗарина Догузоватуристы
 
 
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