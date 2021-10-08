https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753616194.html

Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей

Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей - РИА Новости, 08.10.2021

Стало известно, помог ли кешбэк увеличить выручку отелей

Эксперты выяснили, как программа кешбэка влияет на средний чек при бронировании гостиниц, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:17

2021-10-08T10:17

2021-10-08T10:17

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, как программа кешбэка влияет на средний чек при бронировании гостиниц, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты сервиса проанализировали, сколько готовы были платить туристы при заказе отелей по акции Ростуризма, действующей с августа 2020 года, и как при этом менялась длительность проживания в местах размещения.Оказалось, что при оплате жилья для поездок в 2020 году средний чек вырос до 17,9 тысячи рублей, а сейчас достиг 24 тысяч рублей. Это в два-три раза больше, чем по бронированиям в те же даты вне акции ранее.В то же время путешественники стали проводить в гостиницах больше ночей. Например, для поездок в октябре-декабре этого года гости бронировали номера в среднем на четыре ночи. Это в два раза больше, чем до акции Ростуризма.Кроме того, путешественники стали выбирать более дорогие варианты проживания. В период с ноября по январь средняя стоимость ночи в рамках программы кешбэка была на 53 процента выше, чем по заказам в аналогичные даты вне акции. В период с марта по июнь она выросла на 59 процентов, а на осень и декабрь — на 75 процентов.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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