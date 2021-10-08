https://ria.ru/20211008/puski-1753663969.html

ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году

ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году - РИА Новости, 08.10.2021

ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году

Два пуска тяжёлой ракеты "Ангара-А5" и два пуска лёгкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны РФ... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:04

2021-10-08T13:04

2021-10-08T13:04

сергей суровикин

архангельская область

ангара (ракета)

космос - риа наука

плесецк (космодром)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589066364_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_98c23adf405978df7958517e1eff66f9.jpg

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 8 окт - РИА Новости. Два пуска тяжёлой ракеты "Ангара-А5" и два пуска лёгкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны РФ главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин."В следующем году спланированы два пуска лёгкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-А5" тяжёлой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса", - доложил Суровикин министру, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома "Плесецк" в Архангельской области.Главком также сообщил, что сейчас ведётся сборка ракеты "Ангара-А5" 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты."Ведётся сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты", - сказал Суровикин.В текущем году планировалось проведение до двух пусков тяжелой и один пуск легкой "Ангары". Официально сообщалось о проведении пуска тяжелой ракеты в декабре 2021 года.

https://ria.ru/20211006/puski-1753266062.html

https://ria.ru/20211003/proton-1752842293.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей суровикин, архангельская область, ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), россия