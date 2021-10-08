Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/puski-1753663969.html
ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году
ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году - РИА Новости, 08.10.2021
ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году
Два пуска тяжёлой ракеты "Ангара-А5" и два пуска лёгкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны РФ... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:04
2021-10-08T13:04
сергей суровикин
архангельская область
ангара (ракета)
космос - риа наука
плесецк (космодром)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589066364_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_98c23adf405978df7958517e1eff66f9.jpg
КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 8 окт - РИА Новости. Два пуска тяжёлой ракеты "Ангара-А5" и два пуска лёгкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны РФ главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин."В следующем году спланированы два пуска лёгкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-А5" тяжёлой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса", - доложил Суровикин министру, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома "Плесецк" в Архангельской области.Главком также сообщил, что сейчас ведётся сборка ракеты "Ангара-А5" 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты."Ведётся сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты", - сказал Суровикин.В текущем году планировалось проведение до двух пусков тяжелой и один пуск легкой "Ангары". Официально сообщалось о проведении пуска тяжелой ракеты в декабре 2021 года.
https://ria.ru/20211006/puski-1753266062.html
https://ria.ru/20211003/proton-1752842293.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589066364_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_32b1943dc5c2d12bdd42536802632854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей суровикин, архангельская область, ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
13:04 08.10.2021
 
ВКС запланировали два пуска тяжелой ракеты "Ангара" в 2022 году

Главком ВКС Суровикин: в 2022 году запланированы два пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5"

© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 8 окт - РИА Новости. Два пуска тяжёлой ракеты "Ангара-А5" и два пуска лёгкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны РФ главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.
"В следующем году спланированы два пуска лёгкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-А5" тяжёлой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса", - доложил Суровикин министру, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 01:03
Рогозин раскрыл количество пусков космических ракет до конца года
Главком также сообщил, что сейчас ведётся сборка ракеты "Ангара-А5" 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты.
"Ведётся сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты", - сказал Суровикин.
В текущем году планировалось проведение до двух пусков тяжелой и один пуск легкой "Ангары". Официально сообщалось о проведении пуска тяжелой ракеты в декабре 2021 года.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 07:30
"Роскосмос" прокомментировал возможность пусков "Протонов" после 2025 года
 
Сергей СуровикинАрхангельская областьАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаПлесецк (космодром)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния