https://ria.ru/20211008/psy-1753608772.html

"Бешеные псы": китайцев разозлила выходка американцев в адрес России

"Бешеные псы": китайцы оценили российский ответ США - РИА Новости, 08.10.2021

"Бешеные псы": китайцев разозлила выходка американцев в адрес России

Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ России на призыв американских сенаторов выслать 300 дипломатов. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:40

2021-10-08T07:40

2021-10-08T12:51

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ России на призыв американских сенаторов выслать 300 дипломатов.Несколько влиятельных парламентариев попросили президента США Джо Байдена прибегнуть к этому, если Москва не согласится на расширение штата американского посольства. В МИД России пригрозили жесткими ответными мерами и подчеркнули, что те, кто предлагают такие решения, добиваются закрытия своих загранучреждений в стране.Статья портала на эту тему вызвала горячий отклик у жителей Китая."США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию", — добавил другой юзер."Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За все ответят другие", — откликнулся другой пользователь."Это схватка между медведем и бешеной собакой", — высказался еще один юзер."Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они — раковые опухоли любой страны", — отреагировал очередной читатель."Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели", — предположил еще один пользователь."Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки", — заключил другой юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия