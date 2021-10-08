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"Бешеные псы": китайцев разозлила выходка американцев в адрес России
"Бешеные псы": китайцы оценили российский ответ США - РИА Новости, 08.10.2021
"Бешеные псы": китайцев разозлила выходка американцев в адрес России
Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ России на призыв американских сенаторов выслать 300 дипломатов. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:40
2021-10-08T07:40
2021-10-08T12:51
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ России на призыв американских сенаторов выслать 300 дипломатов.Несколько влиятельных парламентариев попросили президента США Джо Байдена прибегнуть к этому, если Москва не согласится на расширение штата американского посольства. В МИД России пригрозили жесткими ответными мерами и подчеркнули, что те, кто предлагают такие решения, добиваются закрытия своих загранучреждений в стране.Статья портала на эту тему вызвала горячий отклик у жителей Китая."США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию", — добавил другой юзер."Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За все ответят другие", — откликнулся другой пользователь."Это схватка между медведем и бешеной собакой", — высказался еще один юзер."Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они — раковые опухоли любой страны", — отреагировал очередной читатель."Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели", — предположил еще один пользователь."Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки", — заключил другой юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, китай, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
07:40 08.10.2021 (обновлено: 12:51 08.10.2021)
"Бешеные псы": китайцы оценили российский ответ США
Китайских читателей "Гуанча" восхитил ответ МИД России на призыв выслать дипломатов из США
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Читатели китайского портала Гуаньча
высоко оценили ответ России на призыв американских сенаторов выслать 300 дипломатов.
Несколько влиятельных парламентариев попросили президента США Джо Байдена
прибегнуть к этому, если Москва не согласится на расширение штата американского посольства. В МИД России пригрозили жесткими ответными мерами и подчеркнули, что те, кто предлагают такие решения, добиваются закрытия своих загранучреждений в стране.
Статья портала на эту тему вызвала горячий отклик у жителей Китая
.
"Ответ русских просто прекрасен!" — восхитился один из пользователей.
"США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию", — добавил другой юзер.
"Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?" — спросил третий читатель.
"Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За все ответят другие", — откликнулся другой пользователь.
"Это схватка между медведем и бешеной собакой", — высказался еще один юзер.
"Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они — раковые опухоли любой страны", — отреагировал очередной читатель.
"Некоторые сенаторы в Соединенных Штатах — просто сумасшедшие", — добавил другой житель КНР.
"Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели", — предположил еще один пользователь.
"Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки", — заключил другой юзер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>