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Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы
Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы - РИА Новости, 08.10.2021
Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы
Президент США Джо Байден не позволил своему предшественнику Дональду Трампу укрыть документы о том, чем он занимался в день штурма Капитолия 6 января, сообщила... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T22:34
2021-10-08T22:34
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не позволил своему предшественнику Дональду Трампу укрыть документы о том, чем он занимался в день штурма Капитолия 6 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для Конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", - сказала Псаки на брифинге.По ее словам, нынешняя администрация серьезно воспринимает случившееся 6 января, поэтому сотрудничает в рамках идущего расследования в том числе с комиссией конгресса.Как пояснила Псаки, правовая отсылка, к которой хотел прибегнуть Трамп, чтобы документы не были переданы в комиссию законодателей, в данном случае не применима.Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Погибли несколько человек. Палата представителей голосами демократов вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к штурму Капитолия. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
22:34 08.10.2021
 
Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы

Псаки: Байден не дал Трампу укрыть документы о действиях экс-президента

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не позволил своему предшественнику Дональду Трампу укрыть документы о том, чем он занимался в день штурма Капитолия 6 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для Конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", - сказала Псаки на брифинге.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 20:29
В Конгрессе рассказали, как Трамп лгал государству
По ее словам, нынешняя администрация серьезно воспринимает случившееся 6 января, поэтому сотрудничает в рамках идущего расследования в том числе с комиссией конгресса.
Как пояснила Псаки, правовая отсылка, к которой хотел прибегнуть Трамп, чтобы документы не были переданы в комиссию законодателей, в данном случае не применима.
Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Погибли несколько человек. Палата представителей голосами демократов вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к штурму Капитолия. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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