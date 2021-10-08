https://ria.ru/20211008/propusk-1753748848.html

На Вологодчине пропуск по QR-кодам введут в начале ноября

На Вологодчине пропуск по QR-кодам введут в начале ноября - РИА Новости, 08.10.2021

На Вологодчине пропуск по QR-кодам введут в начале ноября

Власти Вологодской области введут обязательный контроль наличия QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 при... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:21

2021-10-08T19:21

2021-10-08T19:21

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

здоровье - общество

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ВОЛОГДА, 8 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области введут обязательный контроль наличия QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 при посещении общественных мест 1 ноября, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Он также призвал соблюдать строгий масочный режим, особенно там, где социальное дистанцирование обеспечить сложно, например, в транспорте. При этом Кувшинников предупредил, что контроль за соблюдением ограничительных мер будет ужесточен. Он объяснил, что дополнительные меры санитарной защиты вводятся из-за резкого возросшего уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, уровень загрузки моногоспиталей меньше, чем за неделю вырос с 86% до 94%.

https://ria.ru/20210921/monogospital-1751128502.html

вологодская область

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2021

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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество