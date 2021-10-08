На Вологодчине пропуск по QR-кодам введут в начале ноября
ВОЛОГДА, 8 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области введут обязательный контроль наличия QR-кода сертификата о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 при посещении общественных мест 1 ноября, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Ко мне обращаются предприниматели и руководители организаций с просьбой дать время на приобретение оборудования, которое считывает QR-коды. Я считаю, что это правильные предложения. Мы подготовимся вместе с бизнесом, протестируем это оборудование. Это также даст возможность пройти полный курс вакцинации тем, кто сделал только первый укол, или получить справку о вакцинации", - сказал Кувшинников.
Он также призвал соблюдать строгий масочный режим, особенно там, где социальное дистанцирование обеспечить сложно, например, в транспорте. При этом Кувшинников предупредил, что контроль за соблюдением ограничительных мер будет ужесточен. Он объяснил, что дополнительные меры санитарной защиты вводятся из-за резкого возросшего уровня заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, уровень загрузки моногоспиталей меньше, чем за неделю вырос с 86% до 94%.
"Ситуация критическая. Именно поэтому вводятся новые ограничительные меры не только у нас, но и в более чем 50 регионах страны. На следующей неделе мы приступаем к развертыванию дополнительных коек в работающих пяти госпиталях и открытию еще одного – шестого моногоспиталя - в городе Соколе", - отметил глава региона.
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