https://ria.ru/20211008/prodavtsy-1753610109.html

В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек

В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек - РИА Новости, 08.10.2021

В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек

В Оренбургской области задержали трех продавцов суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились 14 человек, еще восемь пострадали. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:49

2021-10-08T07:49

2021-10-08T09:46

происшествия

домбаровский район

оренбургская область

уфа

россия

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УФА, 8 окт — РИА Новости. В Оренбургской области задержали трех продавцов суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились 14 человек, еще восемь пострадали. Также задержали 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский Домбаровского района, которые продавали несертифицированный товар. Следователи просят заключить их под стражу. Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; производство, приобретение, хранение и перевозка немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; незаконное производство и оборот алкоголя в крупном размере. По самой тяжкой статье фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

домбаровский район

оренбургская область

уфа

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, домбаровский район, оренбургская область, уфа, россия