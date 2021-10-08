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В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек
В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек - РИА Новости, 08.10.2021
В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек
В Оренбургской области задержали трех продавцов суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились 14 человек, еще восемь пострадали. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:49
2021-10-08T09:46
происшествия
домбаровский район
оренбургская область
уфа
россия
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УФА, 8 окт — РИА Новости. В Оренбургской области задержали трех продавцов суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились 14 человек, еще восемь пострадали. Также задержали 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский Домбаровского района, которые продавали несертифицированный товар. Следователи просят заключить их под стражу. Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; производство, приобретение, хранение и перевозка немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; незаконное производство и оборот алкоголя в крупном размере. По самой тяжкой статье фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html
домбаровский район
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происшествия, домбаровский район, оренбургская область, уфа, россия
07:49 08.10.2021 (обновлено: 09:46 08.10.2021)
 
В Оренбуржье задержали продавцов алкоголя, которым отравились 14 человек

В Оренбуржье задержали трех продавцов суррогатного алкоголя, которым отравились 14 человек

© СУ СК по Оренбургской областиКоробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
Коробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
© СУ СК по Оренбургской области
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УФА, 8 окт — РИА Новости. В Оренбургской области задержали трех продавцов суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились 14 человек, еще восемь пострадали.
"Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орск, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере", — сообщили в управлении СК по региону.
Также задержали 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский Домбаровского района, которые продавали несертифицированный товар. Следователи просят заключить их под стражу.
Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; производство, приобретение, хранение и перевозка немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; незаконное производство и оборот алкоголя в крупном размере.
По самой тяжкой статье фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияДомбаровский районОренбургская областьУфаРоссия
 
 
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