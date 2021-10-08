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Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 08.10.2021
Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:37
2021-10-08T11:00
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, добавив, что визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре."По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - говорится в сообщении.Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе."В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали там.
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в мире, евросоюз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:37 08.10.2021 (обновлено: 11:00 08.10.2021)
 
Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, добавив, что визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре.
"По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - говорится в сообщении.
Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе.
"В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали там.
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