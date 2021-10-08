https://ria.ru/20211008/priznanie-1753628352.html

Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 08.10.2021

Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:37

2021-10-08T10:37

2021-10-08T11:00

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минздрав России направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, добавив, что визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины "Спутник V" может состояться уже в декабре."По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства", - говорится в сообщении.Кроме того, идет согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации "Спутника V". Такой визит может состояться уже в декабре, уточнили в пресс-службе."В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре", - сказали там.

https://ria.ru/20210928/sertifikaty-1752138044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии