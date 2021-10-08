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Туризм
https://ria.ru/20211008/primore-1753611091.html
Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский
Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский - РИА Новости, 08.10.2021
Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский
Власти Приморья совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовят комплексный план развития острова Русский во Владивостоке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:13
2021-10-08T10:15
приморский край
владивосток
русский (остров)
олег кожемяко
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Власти Приморья совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовят комплексный план развития острова Русский во Владивостоке, сообщает правительство региона."Остров Русский может стать первой территорией в Приморском крае, которая будет развиваться в соответствии с комплектным планом, подготовленным совместно правительством региона и корпорацией "Туризм.рф". Возможности реализации такого проекта обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и первый заместитель корпорации Денис Секачев", - говорится в сообщении.Власти Приморья работают с корпорацией в рамках соглашения, подписанного в ходе шестого Восточного экономического форума. Сейчас "Туризм.рф" приступает к следующему этапу сотрудничества, который подразумевает разработку концепции туристического развития региона, детальное мастер-планирование, определение наиболее интересных и востребованных путешественниками направлений.В качестве "пилота" для такого мастер-планирования Кожемяко предложил остров Русский. Там уже работает ряд туристических объектов, но потенциал этой территории еще не раскрыт. Губернатор отметил, что туристическая отрасль Приморья постепенно выходит из "ковидного" кризиса, но региону не хватает развитой пляжной туристической инфраструктуры."Отрасль туризма – значительный и важный сегмент экономики Приморья, ей уделяется особое внимание, но для успешного ее развития необходима высококачественная, конкурентоспособная инфраструктура мирового уровня. Для этого мы готовы совместно с вами приступить к работе по комплексному развитию туристских территорий Приморского края на основании разработанных мастер-планов", – сказал глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
https://ria.ru/20211008/sivuchi-1753608922.html
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приморский край, владивосток, русский (остров), олег кожемяко, новости - туризм
08:13 08.10.2021 (обновлено: 10:15 08.10.2021)
 
Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский

Власти Приморья и корпорация "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Власти Приморья совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовят комплексный план развития острова Русский во Владивостоке, сообщает правительство региона.
"Остров Русский может стать первой территорией в Приморском крае, которая будет развиваться в соответствии с комплектным планом, подготовленным совместно правительством региона и корпорацией "Туризм.рф". Возможности реализации такого проекта обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и первый заместитель корпорации Денис Секачев", - говорится в сообщении.
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Власти Приморья работают с корпорацией в рамках соглашения, подписанного в ходе шестого Восточного экономического форума. Сейчас "Туризм.рф" приступает к следующему этапу сотрудничества, который подразумевает разработку концепции туристического развития региона, детальное мастер-планирование, определение наиболее интересных и востребованных путешественниками направлений.
В качестве "пилота" для такого мастер-планирования Кожемяко предложил остров Русский. Там уже работает ряд туристических объектов, но потенциал этой территории еще не раскрыт. Губернатор отметил, что туристическая отрасль Приморья постепенно выходит из "ковидного" кризиса, но региону не хватает развитой пляжной туристической инфраструктуры.
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"Отрасль туризма – значительный и важный сегмент экономики Приморья, ей уделяется особое внимание, но для успешного ее развития необходима высококачественная, конкурентоспособная инфраструктура мирового уровня. Для этого мы готовы совместно с вами приступить к работе по комплексному развитию туристских территорий Приморского края на основании разработанных мастер-планов", – сказал глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
 
ТуризмПриморский крайВладивостокРусский (остров)Олег КожемякоНовости - Туризм
 
 
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