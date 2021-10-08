https://ria.ru/20211008/primore-1753611091.html

Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский

Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский - РИА Новости, 08.10.2021

Власти Приморья и "Туризм.рф" создадут план развития острова Русский

Власти Приморья совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовят комплексный план развития острова Русский во Владивостоке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:13

2021-10-08T08:13

2021-10-08T10:15

приморский край

владивосток

русский (остров)

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Власти Приморья совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовят комплексный план развития острова Русский во Владивостоке, сообщает правительство региона."Остров Русский может стать первой территорией в Приморском крае, которая будет развиваться в соответствии с комплектным планом, подготовленным совместно правительством региона и корпорацией "Туризм.рф". Возможности реализации такого проекта обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и первый заместитель корпорации Денис Секачев", - говорится в сообщении.Власти Приморья работают с корпорацией в рамках соглашения, подписанного в ходе шестого Восточного экономического форума. Сейчас "Туризм.рф" приступает к следующему этапу сотрудничества, который подразумевает разработку концепции туристического развития региона, детальное мастер-планирование, определение наиболее интересных и востребованных путешественниками направлений.В качестве "пилота" для такого мастер-планирования Кожемяко предложил остров Русский. Там уже работает ряд туристических объектов, но потенциал этой территории еще не раскрыт. Губернатор отметил, что туристическая отрасль Приморья постепенно выходит из "ковидного" кризиса, но региону не хватает развитой пляжной туристической инфраструктуры."Отрасль туризма – значительный и важный сегмент экономики Приморья, ей уделяется особое внимание, но для успешного ее развития необходима высококачественная, конкурентоспособная инфраструктура мирового уровня. Для этого мы готовы совместно с вами приступить к работе по комплексному развитию туристских территорий Приморского края на основании разработанных мастер-планов", – сказал глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20211008/sivuchi-1753608922.html

https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753317816.html

приморский край

владивосток

русский (остров)

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приморский край, владивосток, русский (остров), олег кожемяко, новости - туризм