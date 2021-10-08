https://ria.ru/20211008/prestupnost-1753660002.html
Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии
Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии - РИА Новости, 08.10.2021
Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии
Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:50
2021-10-08T12:50
2021-10-08T12:50
тюменская область
общество
преступления
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ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.По словам врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максима Игнатенко, по итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, это - результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений."О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств", – отметил вице-губернатор.Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности.
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общество, преступления
ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости
. Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области
снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.
По словам врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максима Игнатенко, по итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, это - результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений.
"О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств", – отметил вице-губернатор.
Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности.
"Наша общая задача – сделать жизнь людей в Тюменской области еще более безопасной и комфортной", – заявил вице-губернатор.