https://ria.ru/20211008/prestupnost-1753660002.html

Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии

Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии - РИА Новости, 08.10.2021

Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии

Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:50

2021-10-08T12:50

2021-10-08T12:50

тюменская область

общество

преступления

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ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.По словам врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максима Игнатенко, по итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, это - результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений."О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств", – отметил вице-губернатор.Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности.

https://ria.ru/20211007/proekt-1753497871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, преступления