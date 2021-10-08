Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211008/prestupnost-1753660002.html
Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии
Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии - РИА Новости, 08.10.2021
Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии
Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:50
2021-10-08T12:50
тюменская область
общество
преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/00/1551890035_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_0dd8f307a74dfd8abf87136410780547.jpg
ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.По словам врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максима Игнатенко, по итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, это - результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений."О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств", – отметил вице-губернатор.Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности.
https://ria.ru/20211007/proekt-1753497871.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/00/1551890035_18:0:905:665_1920x0_80_0_0_24449bb1c3459f6829b951b36509b362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, преступления
12:50 08.10.2021
 

Количество преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в I полугодии

© Фото : Правительство Тюменской областиВице-Губернатор Тюменской области Сергей Сарычев
Вице-Губернатор Тюменской области Сергей Сарычев - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Правительство Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 8 окт – РИА Новости. Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.
По словам врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максима Игнатенко, по итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, это - результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 13:28Тюменская область
Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости
"О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств", – отметил вице-губернатор.
Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности.
"Наша общая задача – сделать жизнь людей в Тюменской области еще более безопасной и комфортной", – заявил вице-губернатор.
 
Тюменская областьОбществопреступления
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния