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Европа предостерегла Россию из-за газа
В ЕС предупредили об угрозе для репутации России из-за цен на газ - РИА Новости, 08.10.2021
Европа предостерегла Россию из-за газа
Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, заявил в интервью РБК посол Евросоюза... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:57
2021-10-08T12:37
в мире
европа
евросоюз
северный поток — 2
маркус эдерер
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, заявил в интервью РБК посол Евросоюза Маркус Эдерер.По его словам, есть несколько причин, по которым подорожание газа должно беспокоить не только Европу, но и Москву.Во-вторых, Россия, по его мнению, рискует потерять статус надежного поставщика, если не сможет должным образом отреагировать на растущий спрос. На этом фоне многие воспринимают бездействие Москвы как способ давления, чтобы ускорить начало работы "Северного потока — 2", добавил посол."В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство", — заключил Эдерер.На европейском рынке газа продолжается ажиотаж: на этой неделе цены на ноябрьские фьючерсы вплотную приблизились к рекордному значению в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем так же резко упали, опустившись ниже тысячи долларов. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что "Газпром" продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа и остается абсолютно надежным поставщиком. При этом глава государства призвал продумать возможность увеличения предложения на рынке, но, по его словам, сделать это следует аккуратно.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/gaz-1753584589.html
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в мире, европа, евросоюз, северный поток — 2, маркус эдерер, россия
08:57 08.10.2021 (обновлено: 12:37 08.10.2021)
 
В ЕС предупредили об угрозе для репутации России из-за цен на газ

Посол ЕС Эдерер предупредил Россию о риске испортить репутацию из-за цен на газ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Европейского союза в России Маркус Эдерер
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, заявил в интервью РБК посол Евросоюза Маркус Эдерер.
По его словам, есть несколько причин, по которым подорожание газа должно беспокоить не только Европу, но и Москву.

"Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами", — пояснил дипломат.

Во-вторых, Россия, по его мнению, рискует потерять статус надежного поставщика, если не сможет должным образом отреагировать на растущий спрос. На этом фоне многие воспринимают бездействие Москвы как способ давления, чтобы ускорить начало работы "Северного потока — 2", добавил посол.
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"В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство", — заключил Эдерер.
На европейском рынке газа продолжается ажиотаж: на этой неделе цены на ноябрьские фьючерсы вплотную приблизились к рекордному значению в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем так же резко упали, опустившись ниже тысячи долларов.
Президент России Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что "Газпром" продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа и остается абсолютно надежным поставщиком. При этом глава государства призвал продумать возможность увеличения предложения на рынке, но, по его словам, сделать это следует аккуратно.
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В миреЕвропаЕвросоюзСеверный поток — 2Маркус ЭдерерРоссия
 
 
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