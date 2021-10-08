https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

Европа предостерегла Россию из-за газа

В ЕС предупредили об угрозе для репутации России из-за цен на газ - РИА Новости, 08.10.2021

Европа предостерегла Россию из-за газа

Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, заявил в интервью РБК посол Евросоюза... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:57

2021-10-08T08:57

2021-10-08T12:37

в мире

европа

евросоюз

северный поток — 2

маркус эдерер

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, заявил в интервью РБК посол Евросоюза Маркус Эдерер.По его словам, есть несколько причин, по которым подорожание газа должно беспокоить не только Европу, но и Москву.Во-вторых, Россия, по его мнению, рискует потерять статус надежного поставщика, если не сможет должным образом отреагировать на растущий спрос. На этом фоне многие воспринимают бездействие Москвы как способ давления, чтобы ускорить начало работы "Северного потока — 2", добавил посол."В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство", — заключил Эдерер.На европейском рынке газа продолжается ажиотаж: на этой неделе цены на ноябрьские фьючерсы вплотную приблизились к рекордному значению в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем так же резко упали, опустившись ниже тысячи долларов. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, подчеркнул, что "Газпром" продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа и остается абсолютно надежным поставщиком. При этом глава государства призвал продумать возможность увеличения предложения на рынке, но, по его словам, сделать это следует аккуратно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/gaz-1753584589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/gaz-1753516047.html

европа

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в мире, европа, евросоюз, северный поток — 2, маркус эдерер, россия