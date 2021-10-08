https://ria.ru/20211008/pozhar-1753617943.html
При пожаре в Петербурге погибли два человека
При пожаре в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 08.10.2021
При пожаре в Петербурге погибли два человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:35
2021-10-08T09:35
2021-10-08T09:47
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.Пожар произошел в 07.58 по адресу: проспект Науки, дом 79, корпус 2."В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра. В 08.22 пожар локализован. При разборе пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина), - говорится в сообщении.С вышележащих этажей было эвакуировано 10 человек.
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происшествия, санкт-петербург
09:35 08.10.2021 (обновлено: 09:47 08.10.2021)
При пожаре в Петербурге погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге