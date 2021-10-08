Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/pozhar-1753617943.html
При пожаре в Петербурге погибли два человека
При пожаре в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 08.10.2021
При пожаре в Петербурге погибли два человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:35
2021-10-08T09:47
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142789/28/1427892832_0:108:3076:1838_1920x0_80_0_0_9eb04c76d97b03137294c191872ad3ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.Пожар произошел в 07.58 по адресу: проспект Науки, дом 79, корпус 2."В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра. В 08.22 пожар локализован. При разборе пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина), - говорится в сообщении.С вышележащих этажей было эвакуировано 10 человек.
https://ria.ru/20211007/pozhar-1753520056.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142789/28/1427892832_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_624dc8216ab70370d9b491bfc0a1f5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург
09:35 08.10.2021 (обновлено: 09:47 08.10.2021)
 
При пожаре в Петербурге погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожара в Петербурге
Ликвидация пожара в Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в 07.58 по адресу: проспект Науки, дом 79, корпус 2.
"В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра. В 08.22 пожар локализован. При разборе пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина), - говорится в сообщении.
С вышележащих этажей было эвакуировано 10 человек.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 15:03
В Петербурге загорелся ангар на площади 800 "квадратов"
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния