https://ria.ru/20211008/pozhar-1753617943.html

При пожаре в Петербурге погибли два человека

При пожаре в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 08.10.2021

При пожаре в Петербурге погибли два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:35

2021-10-08T09:35

2021-10-08T09:47

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142789/28/1427892832_0:108:3076:1838_1920x0_80_0_0_9eb04c76d97b03137294c191872ad3ed.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.Пожар произошел в 07.58 по адресу: проспект Науки, дом 79, корпус 2."В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра. В 08.22 пожар локализован. При разборе пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина), - говорится в сообщении.С вышележащих этажей было эвакуировано 10 человек.

https://ria.ru/20211007/pozhar-1753520056.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург