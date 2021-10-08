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В России увеличат максимальное пособие по безработице

В России увеличат максимальное пособие по безработице - РИА Новости, 08.10.2021

В России увеличат максимальное пособие по безработице

Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12792 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:30

2021-10-08T19:30

2021-10-08T20:17

общество

россия

экономика

безработица

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

мрот

пособие по безработице

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12792 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 г. составляет 12130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия."Обращаем внимание, что в зависимости от конкретных жизненных ситуаций предусмотрена поддержка в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями", - добавили в Минтруде.

https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html

https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, экономика, безработица, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот, пособие по безработице