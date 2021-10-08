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В России увеличат максимальное пособие по безработице
В России увеличат максимальное пособие по безработице - РИА Новости, 08.10.2021
В России увеличат максимальное пособие по безработице
Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12792 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:30
2021-10-08T20:17
общество
россия
экономика
безработица
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
мрот
пособие по безработице
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12792 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 г. составляет 12130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия."Обращаем внимание, что в зависимости от конкретных жизненных ситуаций предусмотрена поддержка в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями", - добавили в Минтруде.
https://ria.ru/20211001/rosstat-1752756949.html
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общество, россия, экономика, безработица, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот, пособие по безработице
19:30 08.10.2021 (обновлено: 20:17 08.10.2021)
 
В России увеличат максимальное пособие по безработице

Максимальное пособие по безработице увеличат до 12 792 рублей в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПолучение компенсации
Получение компенсации - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12792 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 г. составляет 12130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года", - говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.
Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия.
"Обращаем внимание, что в зависимости от конкретных жизненных ситуаций предусмотрена поддержка в связи с рождением и воспитанием детей, временной и постоянной утратой трудоспособности и другими жизненными ситуациями", - добавили в Минтруде.
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ОбществоРоссияЭкономикаБезработицаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)МРОТпособие по безработице
 
 
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