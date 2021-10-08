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Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком
Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком - РИА Новости, 08.10.2021
Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:15
2021-10-08T22:09
в мире
украина
служба безопасности украины
петр порошенко
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины."Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком... Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов", - говорится в сообщении на сайте партии.Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.По словам главы СБУ Ивана Баканова, следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля.
https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html
https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753754265.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
21:15 08.10.2021 (обновлено: 22:09 08.10.2021)
 
Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком

Порошенко отверг обвинения в сговоре с Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко.
Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 15:45
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"Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком... Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов", - говорится в сообщении на сайте партии.
Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 19:57
"Оппозиционная платформа" назвала новое подозрение Медведчуку фальшивым
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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