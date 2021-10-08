https://ria.ru/20211008/poroshenko-1753761621.html

Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком

Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком - РИА Новости, 08.10.2021

Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:15

2021-10-08T21:15

2021-10-08T22:09

в мире

украина

служба безопасности украины

петр порошенко

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины."Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком... Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов", - говорится в сообщении на сайте партии.Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.По словам главы СБУ Ивана Баканова, следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля.

https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753754265.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь