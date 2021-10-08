21:15 08.10.2021 (обновлено: 22:09 08.10.2021)
Порошенко ответил на обвинения в сговоре с Медведчуком
Порошенко отверг обвинения в сговоре с Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко отвергает обвинения властей страны в возможном сговоре с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко.
Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму, сообщили ранее в Службе безопасности Украины. По данным следствия, он действовал в сговоре с высшим руководством Украины.
"Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком... Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов", - говорится в сообщении на сайте партии.
Служба безопасности Украины обнародовала записи разговоров председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в госизмене, в них фигурирует имя и отчество бывшего президента страны Петра Порошенко.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, следствие проверяет возможную причастность бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу о поставках угля.