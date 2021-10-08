https://ria.ru/20211008/polsha-1753751770.html

Эксперт рассказал, чем грозит Польше конфликт с Евросоюзом

Эксперт рассказал, чем грозит Польше конфликт с Евросоюзом - РИА Новости, 08.10.2021

Эксперт рассказал, чем грозит Польше конфликт с Евросоюзом

Польша вряд ли покинет Евросоюз, однако из-за их конфликта под сомнение попадает выделение стране до 36 миллиардов евро из Фонда восстановления и устойчивости,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T19:36

2021-10-08T19:36

2021-10-08T19:36

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости, Мария Князева. Польша вряд ли покинет Евросоюз, однако из-за их конфликта под сомнение попадает выделение стране до 36 миллиардов евро из Фонда восстановления и устойчивости, считает глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.Давний конфликт между Польшей и ЕС резко обострился на этой неделе после того, как конституционный суд страны постановил, что в некоторых случаях национальное право имеет приоритет над законодательством ЕС, что "противоречит одному из ключевых принципов членства в ЕС", говорится в заметке эксперта. Евросоюз ответил в резких формулировках на эти действия Польши, считает он."Неясно, каковы правовые последствия этого решения. Самый крайний вариант - выхода из ЕС, остается маловероятным, учитывая, что жители Польши по-прежнему широко поддерживают членство (страны) в союзе. Но противостояние вызывает сомнения по поводу выплаты до 36 миллиардов евро, входящих в состав фонда (восстановления и устойчивости - ред.), которые должны быть одобрены Еврокомиссией, а также квалифицированным большинством государств-членов ЕС", - отметил эксперт.Фонд восстановления и устойчивости, размер которого составит около 724 миллиардов евро, является основной частью фонда "ЕС следующего поколения", величина которого в свою очередь составляет около 800 миллиардов евро. Средства для наполнения фонда ЕК привлекает на рынке капитала.Фонд "ЕС следующего поколения" начал создаваться из-за пандемии коронавируса, он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней.Для того чтобы получить финансирование, страна ЕС должна представить на рассмотрение ЕК план своего развития, он обязательно должен включать в себя инвестиции в проекты, направленные на снижение вредного влияния экономики на окружающую среду. Эти планы и связанное с ними финансирование согласовывает Еврокомиссия, а окончательное решение о возможности выделить стране деньги из фонда для реализации плана принимает Совет стран ЕС. После всех согласований средства могут начать поступать стране от ЕК.

https://ria.ru/20211008/polsha-1753628960.html

https://ria.ru/20211007/polsha-1753588910.html

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия