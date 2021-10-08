https://ria.ru/20211008/polsha-1753715489.html

МИД Польши вызвал временного поверенного посольства Белоруссии

МИД Польши вызвал временного поверенного посольства Белоруссии - РИА Новости, 08.10.2021

МИД Польши вызвал временного поверенного посольства Белоруссии

Временного поверенного посольства Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T16:44

2021-10-08T16:44

2021-10-08T16:46

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ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Временного поверенного посольства Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщает агентство РАР."Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши в пятницу", - говорится в сообщении.Уточняется, что "дело связано с ситуацией на польско-белорусской границе", где с августа текущего года наблюдается миграционный кризис, связанный с многочисленными попытками нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу.В пятницу пограничная стража Польши сообщила о том, что белорусские пограничники сделали несколько выстрелов в сторону польских солдат, охраняющих границу. По данным польской стороны, вероятнее всего, стреляли холостыми боеприпасами. Ранее сообщалось, что белорусские пограничники якобы демонстративно целятся в польских коллег, перезаряжают оружие, бросают на польскую сторону различные предметы, подбросили муляж взрывного устройства.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября было зафиксировано более 3 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 15 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

https://ria.ru/20210924/migrant-1751565754.html

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