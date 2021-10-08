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Париж оценил решение КС Польши о превосходстве конституции над законами ЕС
Париж оценил решение КС Польши о превосходстве конституции над законами ЕС - РИА Новости, 08.10.2021
Париж оценил решение КС Польши о превосходстве конституции над законами ЕС
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал атакой против Евросоюза решение Конституционного суда Польши, который подтвердил превосходство конституции... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:42
2021-10-08T10:42
в мире
польша
мид франции‎
евросоюз
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал атакой против Евросоюза решение Конституционного суда Польши, который подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС.Он подчеркнул, что это очень серьезно, потому что существует риск выхода Польши из ЕС. "Да, эта атака против Евросоюза", - заявил французский госсекретарь. "Но я хочу сказать, что не хотел бы выхода Польши из Евросоюза", - указал Бон.Он не исключил последствий такого решения, говоря о том, что ЕС может отказаться от финансовой поддержки плана по восстановлению экономики Польши.
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в мире, польша, мид франции‎, евросоюз
10:42 08.10.2021
 
Париж оценил решение КС Польши о превосходстве конституции над законами ЕС

МИД Франции назвал атакой против Евросоюза решение КС о превосходстве конституции Польши

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛюди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал атакой против Евросоюза решение Конституционного суда Польши, который подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС.
"Это очень серьезно. Это вовсе не технический или юридический вопрос. Это вопрос политический, который входит в длинный список провокаций против Европейского союза", - сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.
Он подчеркнул, что это очень серьезно, потому что существует риск выхода Польши из ЕС. "Да, эта атака против Евросоюза", - заявил французский госсекретарь. "Но я хочу сказать, что не хотел бы выхода Польши из Евросоюза", - указал Бон.
Он не исключил последствий такого решения, говоря о том, что ЕС может отказаться от финансовой поддержки плана по восстановлению экономики Польши.
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