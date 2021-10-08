https://ria.ru/20211008/polsha-1753619603.html

В Польше заявили, что не намерены выходить из Евросоюза

В Польше заявили, что не намерены выходить из Евросоюза - РИА Новости, 08.10.2021

В Польше заявили, что не намерены выходить из Евросоюза

Польша не намерена выходить из Европейского союза, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:49

2021-10-08T09:49

2021-10-08T09:49

в мире

польша

евросоюз

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Польша не намерена выходить из Европейского союза, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.В последнее время в Польше оппозиция и власти взаимно обвиняют друг друга в желании вывести страну из Евросоюза. В четверг вечером Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС."Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз является одним из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов", - написал Моравецкий в Facebook.По его словам, решение Конституционного суда "подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции Республики Польша, а именно, что конституционное право имеет превосходство над другими источниками права"."У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы не в Европейском Союзе незваный гость. И поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим и такой союз будем и дальше создавать", - написал Моравецкий.

https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html

https://ria.ru/20211007/polsha-1753588910.html

польша

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в мире, польша, евросоюз, матеуш моравецкий