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Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене
Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене - РИА Новости, 08.10.2021
Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене
Служба безопасности Украины объявила новое подозрение оппозиционному политику и депутату Рады Виктору Медведчуку, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:22
2021-10-08T20:28
украина
в мире
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
россия
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КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила новое подозрение оппозиционному политику и депутату Рады Виктору Медведчуку, сообщается на сайте ведомства.Новые обвинения касаются "государственной измены и содействия деятельности террористической организации".Как пояснил глава СБУ Иван Баканов, по версии следствия, в 2014 году Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР."В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР. Однако Россия планировала сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР", — говорится в публикации.В СБУ подчеркивают, что у следствия есть "огромный объем доказательств", подтверждающих преступления.Кроме того, украинская спецслужба обнародовала записи разговоров, утверждая, что на них якобы Медведчук и Дмитрий Козак, который в 2014 году был замглавы российского правительства, обсуждают поставки угля и упоминают имя и отчество бывшего президента Украины Петра Порошенко."Петр Алексеевич попросил, чтоб &lt;...&gt; все претензии ты высказывал мне. &lt;...&gt; По углю ждем директоров. Сегодня назначат, сегодня подпишут. &lt;...&gt; И поедут к себе без перерегистрации, как мы и договаривались. То есть все подтвердили", — приводит слова Медведчука сайт СБУ.Также "Петр Алексеевич" упоминается в других отрывках разговоров.Подчеркивается, что экспертиза подтвердила принадлежность голоса Медведчуку.В ведомстве считают, что часть средств, полученных за уголь, пошла на финансирование ополченцев Донбасса, так как поставки согласовывались и с ними. Всего на эти цели ушло около 7,5 миллиона долларов."Это вопрос государственной измены. &lt;...&gt; Мое четкое убеждение — эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия — это подрыв энергетической независимости Украины", — заключил Баканов.В свою очередь, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на брифинге, что ведомство будет просить суд арестовать Медведчука либо назначить ему залог в размере миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов).Новые обвинения прокомментировали в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", где Медведчук занимает пост председателя политсовета. Подчеркивается, что таким образом власти Украины пытаются отвлечь внимание от офшорного скандала."За очередными репрессиями против Виктора Медведчука власть прячет свои офшорные скандалы и бездарность. Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения", — говорится в сообщении на сайте политсилы.В мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749468429.html
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украина, в мире, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова, россия
17:22 08.10.2021 (обновлено: 20:28 08.10.2021)
 
Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене

СБУ вручила Медведчуку новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила новое подозрение оппозиционному политику и депутату Рады Виктору Медведчуку, сообщается на сайте ведомства.
Новые обвинения касаются "государственной измены и содействия деятельности террористической организации".
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Как пояснил глава СБУ Иван Баканов, по версии следствия, в 2014 году Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР. Однако Россия планировала сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР", — говорится в публикации.
В СБУ подчеркивают, что у следствия есть "огромный объем доказательств", подтверждающих преступления.
Кроме того, украинская спецслужба обнародовала записи разговоров, утверждая, что на них якобы Медведчук и Дмитрий Козак, который в 2014 году был замглавы российского правительства, обсуждают поставки угля и упоминают имя и отчество бывшего президента Украины Петра Порошенко.
"Петр Алексеевич попросил, чтоб <...> все претензии ты высказывал мне. <...> По углю ждем директоров. Сегодня назначат, сегодня подпишут. <...> И поедут к себе без перерегистрации, как мы и договаривались. То есть все подтвердили", — приводит слова Медведчука сайт СБУ.
Также "Петр Алексеевич" упоминается в других отрывках разговоров.
Подчеркивается, что экспертиза подтвердила принадлежность голоса Медведчуку.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:11
Украина полностью перешла под внешнее управление из США, заявил Медведчук
В ведомстве считают, что часть средств, полученных за уголь, пошла на финансирование ополченцев Донбасса, так как поставки согласовывались и с ними. Всего на эти цели ушло около 7,5 миллиона долларов.
"Это вопрос государственной измены. <...> Мое четкое убеждение — эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия — это подрыв энергетической независимости Украины", — заключил Баканов.
В свою очередь, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на брифинге, что ведомство будет просить суд арестовать Медведчука либо назначить ему залог в размере миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов).
Новые обвинения прокомментировали в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", где Медведчук занимает пост председателя политсовета. Подчеркивается, что таким образом власти Украины пытаются отвлечь внимание от офшорного скандала.
"За очередными репрессиями против Виктора Медведчука власть прячет свои офшорные скандалы и бездарность. Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения", — говорится в сообщении на сайте политсилы.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:18
Украине необходимо осознанное сопротивление власти, заявил Медведчук
В мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.
Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.
 
УкраинаВ миреВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизньИрина ВенедиктоваРоссия
 
 
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