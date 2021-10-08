https://ria.ru/20211008/podozrenie-1753724773.html

Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене

Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене - РИА Новости, 08.10.2021

Медведчуку огласили новое подозрение по статье о госизмене

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение оппозиционному политику и депутату Рады Виктору Медведчуку, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T17:22

2021-10-08T17:22

2021-10-08T20:28

украина

в мире

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176164_0:0:2457:1382_1920x0_80_0_0_6ce038a4a73467b660e432e52169d335.jpg

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила новое подозрение оппозиционному политику и депутату Рады Виктору Медведчуку, сообщается на сайте ведомства.Новые обвинения касаются "государственной измены и содействия деятельности террористической организации".Как пояснил глава СБУ Иван Баканов, по версии следствия, в 2014 году Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР."В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР. Однако Россия планировала сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР", — говорится в публикации.В СБУ подчеркивают, что у следствия есть "огромный объем доказательств", подтверждающих преступления.Кроме того, украинская спецслужба обнародовала записи разговоров, утверждая, что на них якобы Медведчук и Дмитрий Козак, который в 2014 году был замглавы российского правительства, обсуждают поставки угля и упоминают имя и отчество бывшего президента Украины Петра Порошенко."Петр Алексеевич попросил, чтоб <...> все претензии ты высказывал мне. <...> По углю ждем директоров. Сегодня назначат, сегодня подпишут. <...> И поедут к себе без перерегистрации, как мы и договаривались. То есть все подтвердили", — приводит слова Медведчука сайт СБУ.Также "Петр Алексеевич" упоминается в других отрывках разговоров.Подчеркивается, что экспертиза подтвердила принадлежность голоса Медведчуку.В ведомстве считают, что часть средств, полученных за уголь, пошла на финансирование ополченцев Донбасса, так как поставки согласовывались и с ними. Всего на эти цели ушло около 7,5 миллиона долларов."Это вопрос государственной измены. <...> Мое четкое убеждение — эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия — это подрыв энергетической независимости Украины", — заключил Баканов.В свою очередь, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на брифинге, что ведомство будет просить суд арестовать Медведчука либо назначить ему залог в размере миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов).Новые обвинения прокомментировали в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", где Медведчук занимает пост председателя политсовета. Подчеркивается, что таким образом власти Украины пытаются отвлечь внимание от офшорного скандала."За очередными репрессиями против Виктора Медведчука власть прячет свои офшорные скандалы и бездарность. Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения", — говорится в сообщении на сайте политсилы.В мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211006/medvedchuk-1753351332.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749468429.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова, россия