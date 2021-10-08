https://ria.ru/20211008/podlodka-1753636639.html

Адмирал назвал возможную причину инцидента с американской атомной подлодкой

Адмирал назвал возможную причину инцидента с американской атомной подлодкой - РИА Новости, 08.10.2021

Адмирал назвал возможную причину инцидента с американской атомной подлодкой

Причиной повреждения атомной подводной лодки ВМС США могло стать столкновение с промышленным подводным объектом типа нефтебуровой установки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:27

2021-10-08T11:27

2021-10-08T14:32

в мире

военно-морские силы сша

владимир валуев (адмирал)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Причиной повреждения атомной подводной лодки ВМС США могло стать столкновение с промышленным подводным объектом типа нефтебуровой установки, заявил РИА Новости командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал-подводник Владимир Валуев.Накануне СМИ сообщили, что ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа."Причиной столкновения, скорее всего, могла быть недавно возведенная или еще возводимая нефтебуровая промышленная установка, информация о которой еще не была доведена до сведения командования американским флотом", — сказал Валуев.Он подчеркнул, что данная лодка относится к классу самых современных подводных атомоходов ВМС США, поэтому представляется маловероятным, что у нее вышло из строя навигационное оборудование и она столкнулась с подводным рифом или скалой."Столкновение с другой подводной лодкой допустимо, однако в этом случае с учетом получения травм членами экипажа две субмарины должны были аварийно всплыть и осмотреть повреждения. Однако этого не произошло. Кроме того, с трудом можно себе представить, что такая современная подлодка класса Seawolf не заметила приближения другой подлодки", — заключил адмирал-подводник.

https://ria.ru/20211008/podlodka-1753634145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, военно-морские силы сша, владимир валуев (адмирал)