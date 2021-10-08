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В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой
В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой - РИА Новости, 08.10.2021
В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой
Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:15
2021-10-08T11:25
в мире
сша
китай
гуам
мид кнр
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали одиннадцать американских военных моряков."Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом", - заявил дипломат.Лодка, которая не подавала сигналов бедствия, движется в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в течение пятницы.
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в мире, сша, китай, гуам, мид кнр, чжао лицзянь
11:15 08.10.2021 (обновлено: 11:25 08.10.2021)
 
В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой

Представитель МИД Чжао Лицзянь: Китай озабочен инцидентом с американской атомной подлодкой

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали одиннадцать американских военных моряков.
"Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом", - заявил дипломат.
Лодка, которая не подавала сигналов бедствия, движется в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в течение пятницы.
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