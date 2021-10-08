https://ria.ru/20211008/podlodka-1753634145.html

В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой

В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой - РИА Новости, 08.10.2021

В Китае прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой

Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:15

2021-10-08T11:15

2021-10-08T11:25

в мире

сша

китай

гуам

мид кнр

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали одиннадцать американских военных моряков."Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом", - заявил дипломат.Лодка, которая не подавала сигналов бедствия, движется в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в течение пятницы.

https://ria.ru/20210926/protivostoyanie-1751863118.html

сша

китай

гуам

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в мире, сша, китай, гуам, мид кнр, чжао лицзянь