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В России готовят подход к обеспечению въезда иностранцев во время пандемии
В России готовят подход к обеспечению въезда иностранцев во время пандемии - РИА Новости, 08.10.2021
В России готовят подход к обеспечению въезда иностранцев во время пандемии
Российское МВД готовит новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:41
2021-10-08T14:21
распространение коронавируса
в мире
дмитрий песков
сергей лавров
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское МВД готовит новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса.По его словам, это будет транспарентный комплексный подход к тому, чтобы обеспечивать этот процесс в условиях пандемии."Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные", — сказал Лавров.Он добавил, что это займет еще пару месяцев, и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя в России комфортно.Ранее в Кремле выразили надежду на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в переговорах были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма и работа идет в конструктивном ключе.
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в мире, дмитрий песков, сергей лавров, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:41 08.10.2021 (обновлено: 14:21 08.10.2021)
 
В России готовят подход к обеспечению въезда иностранцев во время пандемии

Лавров заявил о подготовке нового порядка въезда и выезда иностранцев из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское МВД готовит новый порядок въезда в страну и выезда из нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
По его словам, это будет транспарентный комплексный подход к тому, чтобы обеспечивать этот процесс в условиях пандемии.
"Мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачные", — сказал Лавров.
Он добавил, что это займет еще пару месяцев, и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя в России комфортно.
Ранее в Кремле выразили надежду на скорый результат переговоров с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в переговорах были недопонимания, но сейчас больше поводов для оптимизма и работа идет в конструктивном ключе.
 
Распространение коронавирусаВ миреДмитрий ПесковСергей ЛавровЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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