https://ria.ru/20211008/plesen-1753611249.html

Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском

Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском - РИА Новости, 08.10.2021

Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в одной из сельских школ региона детям якобы давали на обед запеканку с... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:15

2021-10-08T08:15

2021-10-08T08:15

происшествия

новосибирская область

прокуратура новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в одной из сельских школ региона детям якобы давали на обед запеканку с плесенью, сообщает надзорное ведомство в пятницу.По сообщению некоторых СМИ, учеников школы №1 в поселке Колывань Новосибирской области кормили в школьной столовой на обеде запеканкой с плесенью. В столовой, по мнению родителей учеников, бегают крысы."Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20170213/1487825650.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, прокуратура новосибирской области