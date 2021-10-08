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Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском
Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском - РИА Новости, 08.10.2021
Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в одной из сельских школ региона детям якобы давали на обед запеканку с... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T08:15
2021-10-08T08:15
происшествия
новосибирская область
прокуратура новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в одной из сельских школ региона детям якобы давали на обед запеканку с плесенью, сообщает надзорное ведомство в пятницу.По сообщению некоторых СМИ, учеников школы №1 в поселке Колывань Новосибирской области кормили в школьной столовой на обеде запеканкой с плесенью. В столовой, по мнению родителей учеников, бегают крысы."Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирская область, прокуратура новосибирской области
08:15 08.10.2021
 
Прокуратура проверит жалобы на еду с плесенью в школе под Новосибирском

Прокуратура проверит сообщения в СМИ про еду с плесенью в новосибирской сельской школе

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости
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НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в одной из сельских школ региона детям якобы давали на обед запеканку с плесенью, сообщает надзорное ведомство в пятницу.
По сообщению некоторых СМИ, учеников школы №1 в поселке Колывань Новосибирской области кормили в школьной столовой на обеде запеканкой с плесенью. В столовой, по мнению родителей учеников, бегают крысы.
"Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
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