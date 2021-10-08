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Россиянам грозит лишение квартиры из-за популярных решений при ремонте
Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки - РИА Новости, 08.10.2021
Россиянам грозит лишение квартиры из-за популярных решений при ремонте
Провести перепланировку жилья можно лишь по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T01:15
2021-10-08T01:15
общество
жилье
ремонт
штрафы
россия
инком-недвижимость
светлана болотская
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Провести перепланировку жилья можно лишь по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.Перепланировка предполагает внесение изменений в технический паспорт жилого помещения, подчеркнула Болотская.Если собственник отказывается выполнять требование, то суд может по иску установленного органа вынести решение о продаже квартиры на публичных торгах и выплате вырученных с продажи средств экс-владельцу.Исключения могут составить ситуации, в которых перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан, уточнила собеседница агентства.
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общество, жилье, ремонт, штрафы, россия, инком-недвижимость, светлана болотская
01:15 08.10.2021
 
Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки

Юрист Болотская: самовольная перепланировка квартиры грозит лишением жилья

CC0 / / Ремонт в квартире
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Провести перепланировку жилья можно лишь по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.
Перепланировка предполагает внесение изменений в технический паспорт жилого помещения, подчеркнула Болотская.
"За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование", — предупредила специалист.
Если собственник отказывается выполнять требование, то суд может по иску установленного органа вынести решение о продаже квартиры на публичных торгах и выплате вырученных с продажи средств экс-владельцу.
Исключения могут составить ситуации, в которых перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан, уточнила собеседница агентства.
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ОбществоЖильеРемонтШтрафыРоссияИНКОМ-НедвижимостьСветлана Болотская
 
 
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