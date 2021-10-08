Россиянам грозит лишение квартиры из-за популярных решений при ремонте

Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки
Юрист Болотская: самовольная перепланировка квартиры грозит лишением жилья
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Провести перепланировку жилья можно лишь по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.
Перепланировка предполагает внесение изменений в технический паспорт жилого помещения, подчеркнула Болотская.
"За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование", — предупредила специалист.
Если собственник отказывается выполнять требование, то суд может по иску установленного органа вынести решение о продаже квартиры на публичных торгах и выплате вырученных с продажи средств экс-владельцу.
Исключения могут составить ситуации, в которых перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан, уточнила собеседница агентства.
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