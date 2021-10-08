https://ria.ru/20211008/pereplanirovka-1753602110.html

Россиянам грозит лишение квартиры из-за популярных решений при ремонте

Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры из-за перепланировки - РИА Новости, 08.10.2021

Россиянам грозит лишение квартиры из-за популярных решений при ремонте

Провести перепланировку жилья можно лишь по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T01:15

2021-10-08T01:15

2021-10-08T01:15

общество

жилье

ремонт

штрафы

россия

инком-недвижимость

светлана болотская

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Провести перепланировку жилья можно лишь по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская.Перепланировка предполагает внесение изменений в технический паспорт жилого помещения, подчеркнула Болотская.Если собственник отказывается выполнять требование, то суд может по иску установленного органа вынести решение о продаже квартиры на публичных торгах и выплате вырученных с продажи средств экс-владельцу.Исключения могут составить ситуации, в которых перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан, уточнила собеседница агентства.

https://realty.ria.ru/20211007/kvartira-1753518120.html

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2021

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общество, жилье, ремонт, штрафы, россия, инком-недвижимость, светлана болотская