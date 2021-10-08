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На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем - РИА Новости, 08.10.2021
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T22:41
2021-10-08T22:41
в мире
израиль
палестина
наблус (провинция)
армия обороны израиля
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса. "Во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армии.Армия отмечает, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html
https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html
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в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля
22:41 08.10.2021
 
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем

Красный полумесяц: на Западном берегу Иордана пострадали 70 палестинцев из-за столкновений

© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц.
"Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.
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В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса. "Во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армии.
Армия отмечает, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.
Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
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В миреИзраильПалестинаНаблус (провинция)Армия обороны Израиля
 
 
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