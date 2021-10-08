https://ria.ru/20211008/palestina-1753769550.html

На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем

На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем - РИА Новости, 08.10.2021

На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем

Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T22:41

2021-10-08T22:41

2021-10-08T22:41

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса. "Во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армии.Армия отмечает, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html

https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля