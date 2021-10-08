https://ria.ru/20211008/palestina-1753769550.html
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем - РИА Новости, 08.10.2021
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T22:41
2021-10-08T22:41
2021-10-08T22:41
в мире
израиль
палестина
наблус (провинция)
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/83/1518108398_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_038e9d1e24337163c0b9f757cc076e82.jpg
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса. "Во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армии.Армия отмечает, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html
https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html
израиль
палестина
наблус (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/83/1518108398_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_61b7c46c4d70e7134a62309e94c5ff45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
Красный полумесяц: на Западном берегу Иордана пострадали 70 палестинцев из-за столкновений
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Более 70 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц.
"Семьдесят четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.
В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что военнослужащие реагировали на беспорядки, которые вспыхнули в районе заставы Гиват-Эвиатар к югу от Наблуса
. "Во время беспорядков около 200 палестинцев жгли шины и забрасывали камнями военнослужащих ЦАХАЛ
, которые в ответ применили средства для разгона толпы", - говорится в сообщении армии.
Армия отмечает, что ожесточенные беспорядки в последнее время происходят в этом районе регулярно.
Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.