https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753638491.html

СК начал проверку после отравления наркотиками четырех мужчин в Москве

СК начал проверку после отравления наркотиками четырех мужчин в Москве - РИА Новости, 08.10.2021

СК начал проверку после отравления наркотиками четырех мужчин в Москве

Московские следователи начали проверку после отравления, предположительно, наркотиками, четырех мужчин, в результате чего один из них скончался, сообщила РИА... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:35

2021-10-08T11:35

2021-10-08T13:37

происшествия

наркотики

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

прокуратура г. москвы

людмила нефедова

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после отравления, предположительно, наркотиками, четырех мужчин, в результате чего один из них скончался, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, мужчин обнаружили в помещении автомойки на востоке Москвы. Предварительно, они отравились неустановленным наркотическим веществом. Один из них скончался, еще трое находятся в больнице."По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", - сказала она.Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, надзорное ведомство также начало проверку по факту отравления четверых мужчин в автомойке на улице Руднёвка."Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проверяют исполнение организацией требований федерального законодательства, в том числе трудового, миграционного и о пожарной безопасности", - пояснила Нефедова.По ее словам, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211008/alkogol-1753635060.html

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происшествия, наркотики, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия, прокуратура г. москвы, людмила нефедова