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В Красноярске возбудили дело после отравления школьников
В Красноярске возбудили дело после отравления школьников - РИА Новости, 08.10.2021
В Красноярске возбудили дело после отравления школьников
Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нескольких случаев недомогания учеников одной из красноярских школ,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:13
2021-10-08T11:13
происшествия
красноярский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нескольких случаев недомогания учеников одной из красноярских школ, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."По результатам процессуальной проверки по сообщениям средств массовой информации о распространении инфекционного заболевания среди учеников МБОУ "Средняя школа №56" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 6-7 октября к медикам обратились шесть учеников различных классов школы после посещения столовой. У них выявлены признаки заболевания кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение лечебного учреждения.В ведомстве сообщили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах заболевания школьников.
https://ria.ru/20211004/otravlenie-1752930614.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:13 08.10.2021
 
В Красноярске возбудили дело после отравления школьников

СК возбудил уголовное дело после отравления школьников в Красноярске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нескольких случаев недомогания учеников одной из красноярских школ, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"По результатам процессуальной проверки по сообщениям средств массовой информации о распространении инфекционного заболевания среди учеников МБОУ "Средняя школа №56" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 6-7 октября к медикам обратились шесть учеников различных классов школы после посещения столовой. У них выявлены признаки заболевания кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение лечебного учреждения.
В ведомстве сообщили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах заболевания школьников.
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ПроисшествияКрасноярский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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