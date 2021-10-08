https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753633826.html

В Красноярске возбудили дело после отравления школьников

В Красноярске возбудили дело после отравления школьников - РИА Новости, 08.10.2021

В Красноярске возбудили дело после отравления школьников

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нескольких случаев недомогания учеников одной из красноярских школ,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:13

2021-10-08T11:13

2021-10-08T11:13

происшествия

красноярский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нескольких случаев недомогания учеников одной из красноярских школ, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."По результатам процессуальной проверки по сообщениям средств массовой информации о распространении инфекционного заболевания среди учеников МБОУ "Средняя школа №56" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 6-7 октября к медикам обратились шесть учеников различных классов школы после посещения столовой. У них выявлены признаки заболевания кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован в инфекционное отделение лечебного учреждения.В ведомстве сообщили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах заболевания школьников.

https://ria.ru/20211004/otravlenie-1752930614.html

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

красноярский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия