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Религия
https://ria.ru/20211008/osventsim-1753653261.html
Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме
Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме - РИА Новости, 08.10.2021
Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме
Нанесение граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это оскорбление памяти погибших во время Холокоста,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:29
2021-10-08T12:29
религия
в мире
москва
юнеско
освенцим
пинхас гольдшмидт
совет раввинов европы
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МОCКВА, 8 окт – РИА Новости. Нанесение граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это оскорбление памяти погибших во время Холокоста, польские власти должны защитить мемориальный комплекс, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.Ранее государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что 5 октября на стенах деревянных бараков бывшего концлагеря были обнаружены надписи на английском и немецком языках, некоторые из них – антисемитского характера. По мнению администрации музея, это возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества. Об инциденте извещена полиция, будет проведена графологическая экспертиза."Произошедшее отвратительно, чудовищно и оскорбляет память о жертвах концлагеря и всех погибших во время Холокоста - страшнейшего преступления против человечества. Это тревожные знаки, и мы призываем польских правоохранителей расследовать случившееся и принять меры по защите мемориального комплекса", - сказал Гольдшмидт.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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в мире, москва, юнеско, освенцим, пинхас гольдшмидт, совет раввинов европы
12:29 08.10.2021
 

Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОCКВА, 8 окт – РИА Новости. Нанесение граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это оскорбление памяти погибших во время Холокоста, польские власти должны защитить мемориальный комплекс, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
Ранее государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что 5 октября на стенах деревянных бараков бывшего концлагеря были обнаружены надписи на английском и немецком языках, некоторые из них – антисемитского характера. По мнению администрации музея, это возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества. Об инциденте извещена полиция, будет проведена графологическая экспертиза.
"Произошедшее отвратительно, чудовищно и оскорбляет память о жертвах концлагеря и всех погибших во время Холокоста - страшнейшего преступления против человечества. Это тревожные знаки, и мы призываем польских правоохранителей расследовать случившееся и принять меры по защите мемориального комплекса", - сказал Гольдшмидт.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше - РИА Новости, 1920, 16.05.2019
16 мая 2019, 08:00Религия
Освенцим вновь шокирует весь мир
 
РелигияВ миреМоскваЮНЕСКООсвенцимПинхас ГольдшмидтСовет раввинов Европы
 
 
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