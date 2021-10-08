https://ria.ru/20211008/osventsim-1753653261.html

Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме

Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме - РИА Новости, 08.10.2021

Совет раввинов Европы призвал власти Польши защитить музей в Освенциме

Нанесение граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это оскорбление памяти погибших во время Холокоста,... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:29

2021-10-08T12:29

2021-10-08T12:29

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МОCКВА, 8 окт – РИА Новости. Нанесение граффити антисемитского содержания на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) – это оскорбление памяти погибших во время Холокоста, польские власти должны защитить мемориальный комплекс, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.Ранее государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что 5 октября на стенах деревянных бараков бывшего концлагеря были обнаружены надписи на английском и немецком языках, некоторые из них – антисемитского характера. По мнению администрации музея, это возмутительное нападение на символ одной из величайших трагедий в истории человечества. Об инциденте извещена полиция, будет проведена графологическая экспертиза."Произошедшее отвратительно, чудовищно и оскорбляет память о жертвах концлагеря и всех погибших во время Холокоста - страшнейшего преступления против человечества. Это тревожные знаки, и мы призываем польских правоохранителей расследовать случившееся и принять меры по защите мемориального комплекса", - сказал Гольдшмидт.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20190516/1553525548.html

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в мире, москва, юнеско, освенцим, пинхас гольдшмидт, совет раввинов европы