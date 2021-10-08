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Генпрокуратура взяла на контроль дело о гибели людей в Оренбуржье
Генпрокуратура взяла на контроль дело о гибели людей в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2021
Генпрокуратура взяла на контроль дело о гибели людей в Оренбуржье
Генпрокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по факту отравления жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем, сообщает... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:39
2021-10-08T17:39
2021-10-08T17:39
происшествия
оренбургская область
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на контроль расследование уголовных дел по факту отравления жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство. Как добавили в СК РФ, установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из них погибли, остальным оказана либо оказывается медицинская помощь. В рамках расследования уже задержаны шесть человек."В Генеральной прокуратуре РФ поставлено на контроль расследование Следственным комитетом РФ уголовных дел, возбужденных по факту отравления жителей Оренбургской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, оренбургская область, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
Генпрокуратура взяла на контроль дело о гибели людей в Оренбуржье
Генпрокуратура взяла на контроль дело о гибели людей от суррогатного алкоголя в Оренбуржье