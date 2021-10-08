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Центральный аппарат СК займется делом о гибели людей в Оренбуржье
Центральный аппарат СК займется делом о гибели людей в Оренбуржье - РИА Новости, 08.10.2021
Центральный аппарат СК займется делом о гибели людей в Оренбуржье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об отравлении людей суррогатным... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:41
2021-10-08T15:41
происшествия
оренбургская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об отравлении людей суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждены шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство. Как добавили в СК РФ, установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из них погибли, остальным оказана либо оказывается медпомощь. В рамках расследования задержаны уже шесть человек."В связи с общественным резонансом Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбуждённое по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования", - сказала Петренко.
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происшествия, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
15:41 08.10.2021
 
Центральный аппарат СК займется делом о гибели людей в Оренбуржье

Центральный аппарат СК займется делом о гибели людей от суррогатного алкоголя в Оренбуржье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об отравлении людей суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждены шесть уголовных дел, которые соединены в одно производство. Как добавили в СК РФ, установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из них погибли, остальным оказана либо оказывается медпомощь. В рамках расследования задержаны уже шесть человек.
"В связи с общественным резонансом Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбуждённое по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования", - сказала Петренко.
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ПроисшествияОренбургская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссия
 
 
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